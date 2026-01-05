'부부갈등 고백' 류진, 멀어진 아내♥에 씁쓸 "대본 맞춰달라 해도 안 해줘"

기사입력 2026-01-05 22:09


'부부갈등 고백' 류진, 멀어진 아내♥에 씁쓸 "대본 맞춰달라 해도 안 …

[스포츠조선 이게은기자] 배우 류진이 현실 부부 모먼트를 보여줬다.

5일 '가장(멋진)류진' 채널에는 '와이프 몰래 맞으면서 돈 버는 류진 (가장, 박은혜) | 가장(멋진)류진'이라는 영상이 공개됐다.

류진은 드라마 촬영이 있는 날 일찍 일어나 나갈 채비를 했다. 그는 부엌에서 분주한 아내를 뒤로한 채 "이거 솔직히 얘기하는 건데, 원래 아침에 나 혼자다. 아무도 없다. 다른 가족은 나갔거나 자고 있다. 보통은 아침에 혼자 움직이지 아무도 없다"라고 고백했다.


'부부갈등 고백' 류진, 멀어진 아내♥에 씁쓸 "대본 맞춰달라 해도 안 …
그런가 하면 류진은 촬영 대기 시간, 제작진에게 대사를 맞춰달라고 부탁했다. 이에 제작진은 "그러면 옛날에는 형수님이나 찬호, 찬형이가 대사를 맞춰줬나"라며 궁금해했고, 류진은 "찬호, 찬형이는 몇 번 해준 적이 있다. 아내는 결혼 전부터 해줬다. 그때는 그게 데이트하는 거였다. 호수 공원에 돗자리를 깔고 대사를 맞춰줬다"라고 떠올렸다.

이어 "멀리서 보면 되게 낭만 있어 보였다"라고 덧붙이다가, "근데 지금은 그냥 혼자 하고 있고 맞춰달라고 해도..."라며 말을 잇지 못했다.

한편 류진은 2006년 7세 연하 승무원 출신 아내와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다. 류진은 최근 심리 상담을 받으며 "'오늘 집에 가면 내가 진짜 아내한테 겁나 잘해 줘야지'라고 결심하고 들어갈 때가 있다. 다른 사람들한테도 '찬형이 엄마밖에 없다'라고 할 때가 있는데, 막상 부딪히면 그렇게 안 된다. 아이가 태어나면서부터 그렇게 된 것 같다"라며 아내와의 갈등을 고백한 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“내게 먼저 유혹”..50대男, 아기 같은 14살 소녀 임신 시켜 (히든아이)

2.

원조 꽃미남 톱스타, 노숙자로..“월세 밀려 퇴거 위기”

3.

'희귀병 투병' 박원숙, '같이 삽시다' 종영 후 고백.."분장실서 쓰러진 적도"

4.

권민아, 새해 첫날 극단적 선택후 구조..前소속사 "관계자와 함께 안정 취하는 중"

5.

이상순, ♥이효리와 부부싸움 고백 "내 행동이 불씨, 정신 놓지 말자" ('요정재형')

연예 많이본뉴스
1.

“내게 먼저 유혹”..50대男, 아기 같은 14살 소녀 임신 시켜 (히든아이)

2.

원조 꽃미남 톱스타, 노숙자로..“월세 밀려 퇴거 위기”

3.

'희귀병 투병' 박원숙, '같이 삽시다' 종영 후 고백.."분장실서 쓰러진 적도"

4.

권민아, 새해 첫날 극단적 선택후 구조..前소속사 "관계자와 함께 안정 취하는 중"

5.

이상순, ♥이효리와 부부싸움 고백 "내 행동이 불씨, 정신 놓지 말자" ('요정재형')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민+해리 케인 듀오, 토트넘 재결합 없다...공식 입장 "뮌헨보다 더 있고 싶은 곳 없다” 잔류 선언

2.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

3.

[속보] "맨유, 아모림 경질" HERE WE GO 확인...최악의 감독 드디어 끝났다

4.

"선수들 다 울산 간다는데 어찌합니까" 회비 내고 야구하다, 돈 받고 뛸 수 있으니...독립구단들 어쩌나

5.

사과냐, 소송이냐...박준현 아직 결정 내리지 않았다, 스프링캠프 참가 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.