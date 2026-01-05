'이효리♥이상순도 부부싸움 하는구나'…아내와 싸우는 이유 고백 "무의식적…

'이효리♥이상순도 부부싸움 하는구나'…아내와 싸우는 이유 고백 "무의식적으로 한 행동· 말 불씨가 되더라"(요정재형)

기사입력 2026-01-05 22:42


[스포츠조선 고재완 기자] "아내 이효리와 싸울 때 보면, 다 내가 무의식적으로 한 말 때문이더라."

뮤지션이자 톱스타 이효리의 남편 이상순의 이 한마디가 신년회 분위기를 단숨에 바꿨다. 웃고 떠드는 자리였지만, 잠시 고민을 털어 놓는 모습도 엿보였다.

5일 공개된 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'에는 '역시.. 병오년에도 은은하게 돌아있는 안테나 회원들ㅋㅎㅎㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 정재형을 비롯해 이상순과 정승환, 페퍼톤스 신재평 이장원 그리고 절친한 동료 이적 등이 안테나뮤직 소속 뮤지션 신년회를 겸한 자리를 위해 레스토랑에 모였다. 이 자리에서 이상순은 아내 이효리와의 갈등을 솔직하게 털어놨다. 정재형이 "2026년에 하지 않을 것이 뭐냐"고 묻자, 이상순은 잠시 웃더니 곧바로 부부 이야기를 꺼냈다.


이상순은 "나이가 들면서 무의식적인 어떤 행동이 나올 때가 있지 않냐. 근데 그 무의식적인 행동이 나오면 항상 상황이 안 좋아진다"고 말했다. 이어 "아내랑 싸울 때도 보면, 싸우는 이유가 결국 내가 무의식적으로 한 행동이나 말들이 불씨가 되는 경우가 많았다"고 고백했다.

그는 "그래서 계속 깨어있어야겠다고 생각하게 된다. 정신을 놓지 말자고 다짐한다"며, 부부 싸움의 원인을 '감정'이 아닌 '무의식'에서 찾았다.

이야기는 자연스럽게 나이와 태도로 확장됐다. 이적은 "점점 뇌에서 필터가 없어지고, 주위에서 '야!' 하고 잡아줄 사람은 없어진다"고 공감했다. 이에 이상순은 "우리가 싫어하는 어른들의 행동은 대부분 무의식적으로 나온다. 그 사람들이 악해서가 아니라, 그냥 살던 대로 살았기 때문인 경우가 많다"고 덧붙였다.

정재형도 고개를 끄덕였다. 그는 "나도 이런 생각을 한 적이 있다. 무심한 사람이 갖고 있는 무례함"이라고 짚었다. 이적은 "선하다는 건 그냥 무던한 게 아니더라. 가족들은 그 무심함에 상처를 받는다. 악의는 없지만, 집에 와서까지 이어지는 그 태도 말이다"라고 말했다.

이상순은 마지막으로 "그래서 더 모든 걸 인지하고 해야 한다"고 대화를 정리했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

