'81세' 임현식, 농약 흡입해 응급실行 "어지럼증에 정신 잃고 쓰러져"

임현식은 생사를 넘나들었던 당시를 떠올리며 "죽다 살아났다기 보다, 죽다시피 했다가 살았다"라며 말문을 열었다. 이어 "촬영을 마치고 귀가하던 중, 가슴 통증이 왔다. 이런 통증을 몇 번 느꼈는데, 그날도 통증을 느꼈다. 집에 아무도 없고 혼자여서 바로 응급실로 갔다. 급성 심근경색 진단을 받아 심장 스텐트 삽입 시술을 했다"라며 아찔했던 경험을 떠올렸다.
농약을 뿌리다가 의식을 잃은 적도 있다고. 임현식은 "사과나무를 소독하기 위해 마스크를 쓰고 소독하던 중, 갑자기 어지럼증이 찾아왔다. 머리가 뻐근해지면서 느낌이 묘했다"라고 설명했다. 이어 "동네 사람들이 쓰러진 나를 발견해 119에 신고해 응급실에 갔다. 동네 사람들 덕분에 살아났다"라며 이웃들에게 고마움을 전했다. 이 때문에 수천 마리의 개미가 기어다니는 환각 증상도 겪었다고.
전문의는 "제초 작업 중 농약을 흡입하면 폐와 기도가 즉각적으로 자극을 받는다. 기침, 호흡곤란, 어지러움이 생길 수 있고 급성 중독 증상으로 이어질 수 있다"라며 경고했다.