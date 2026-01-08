[SC현장]"무릎 10번도 더 꿇을 것"…권상우→표지훈, '하트맨'으로 새해 극장가 장악할까(종합)

8일 잠실 롯데월드타워 롯데시네마에서 영화 '하트맨' 언론시사회가 열렸다. 포토타임 포즈를 취하고 있는 최원섭 감독과 주연 배우들. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.08/
[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '하트맨'이 새해 극장가 분위기를 사랑스러움으로 가득 채운다.
영화 '하트맨' 언론·배급 시사회가 8일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 현장에는 배우 권상우, 문채원, 박지환, 표지훈과 최원섭 감독이 참석했다.
14일 개봉하는 '하트맨'은 돌아온 남자 승민이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디로, '히트맨' 시리즈를 연출한 최원섭 감독이 메가폰을 잡았다.
이날 최원섭 감독과 배우들은 본격적인 기자간담회 시작에 앞서 한국 영화계의 거목인 고 안성기를 애도하기 위해 잠시 묵념의 시간을 가졌다.
'하트맨'은 권상우와 최원섭 감독이 '히트맨' 시리즈에 이어 또 한 번 의기투합해 관심을 모았다. 최 감독은 "운이 좋게도 벌써 상우 선배와 세 번째 작업을 마쳤다. 앞으로도 계속 하고 싶다"며 "처음보다 호흡이 더 좋아졌고, 신뢰도 많이 쌓였다. 이제는 척하면 척이다"고 자신했다.
이어 코미디 장르 영화에 대한 각별한 애정도 드러냈다. 최 감독은 "코미디 영화는 대단한 힘을 가지고 있다. 예전에 제가 기분이 안 좋았을 때, 코미디 영화를 보고 기분이 180도 달라진 적 있다. 그 이후 늦은 나이에 다시 영화학교에 다니게 됐다. 앞으로도 코미디 영화를 만들 생각이고, 코미디를 전파시키는 감독이 되고 싶다"고 포부를 전했다.
권상우는 가슴이 뜨거운 비밀의 남자 승민을 연기했다. 한때는 무대 위에서 꿈을 불태우던 락밴드 앰뷸런스의 보컬이었지만, 지금은 음악을 향한 미련을 가슴 깊이 묻어둔 채 악기 판매점을 운영하는 인물이다.
그는 "제가 노래를 아주 잘 부르지도 않고, 그렇다고 못 부르지도 않는 실력이다. 첫 번째 곡 '러브'는 데뷔 전부터 신날 때마다 불렀던 노래다. 그래서 감독님한테 먼저 이 노래를 부르겠다고 추천을 드렸다. 요즘 영화 개봉을 앞두고, 이 곡을 크게 틀고 하루를 시작한다"고 말했다.
승민의 첫사랑 보나로 분한 문채원은 "권상우 선배와 처음 만나 촬영하고, 지금까지 인연을 잘 이어가고 있다. 선배는 정말 유쾌하시고 시원시원한 성격의 소유자이시다. 촬영 현장에서 리더십 있게 잘 이끌어가시는 모습을 보면서 힘이 됐다"며 "어릴 때 처음으로 좋아했던 남자 연예인과 일하게 돼 보람이 크다. 저도 내향적인 성격이라, 촬영할 땐 티를 안 냈는데 요즘엔 내고 있다"고 웃으며 말했다.
이어 영화 속에 담긴 자신의 아름다운 미모에 만족도를 느끼는지 묻자, 그는 "만족스러웠다"고 답했다. 문채원은 "첫사랑 캐릭터를 연기하고 싶었던 마음은 알게 모르게 내재돼 있었다"며 "이번 영화를 통해 첫사랑 캐릭터를 연기할 수 있어서 기뻤다. 또 저를 예쁘게 담아주시려고 카메라 감독님과 조명 감독님이 신경을 써주셨다. '하트맨'은 지금 이 시기에 애착이 많이 남을 수밖에 없다"고 전했다.
박지환은 승민과 함께 대학시절 락밴드 활동을 했던 멤버이자, 비밀을 지켜주는 오랜 친구 원대로 변신했다. 표지훈은 승민의 동생 승호 역을 맡았다. 박지환은 "상우 형님이 어떤 분일까 궁금했는데, 오래 전부터 알고 지낸 사이처럼 편하게 촬영했다. 형을 보면서 이렇게 달콤하고 매력있는 사람이 있을까 싶었다. 그정도로 너무 사랑스러우시고, 상대 배우에게 매너도 좋다"며 "신나게 촬영하시는 모습을 보면서, 마치 맑고 고운 소년을 보는 느낌이었다"고 전했다.
마지막으로 권상우는 지난해 '히트맨2' 개봉 무대인사 당시, 관객들 앞에서 무릎을 꿇고 흥행에 대한 간절함을 드러낸 바 있다. 이에 그는 "'히트맨2' 무대인사를 하다가, 관객 분들에게 진심으로 호소하고 싶어서 무릎을 꿇었다. 만약 무릎을 꿇어서 영화가 잘 된다면, 10번이라도 더 꿇을 수 있다. 제가 출연한 영화에 관객 분들이 직접 돈을 내고 보러 와주시는 건데 너무 감사하지 않나. 이번에도 진심을 다해 감사의 표현을 할 예정"이라고 강조했다.