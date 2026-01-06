김도훈, ‘틈만 나면’서 유재석·유연석 제압…퀴즈 히어로 등극한 사연?

기사입력 2026-01-06 08:23


김도훈, ‘틈만 나면’서 유재석·유연석 제압…퀴즈 히어로 등극한 사연?

김도훈, ‘틈만 나면’서 유재석·유연석 제압…퀴즈 히어로 등극한 사연?

[스포츠조선 조민정 기자] '틈만 나면,'에서 김도훈이 제대로 판을 흔든다.

6일 방송되는 SBS 예능 틈만 나면,에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구' 차태현, 김도훈이 출격해 예능 신구 조합의 티키타카를 선보인다. 프로그램은 방영 이후 화요 예능 수도권 시청률과 2049 시청률에서 줄곧 동시간대 1위를 기록 중이며, 유재석과 유연석은 '2025 SBS 연예대상'에서 베스트 커플UP상을 수상하며 케미를 입증한 바 있다.

이날 방송에서 김도훈은 뜻밖의 '퀴즈 히어로'로 떠오른다. 그간 퀴즈 미션만 나오면 고전을 면치 못했던 유재석과 유연석이 "제일 어려운 걸 가져온 것 아니냐"고 아우성치자, 김도훈은 "제가 잘한다"며 자신감을 드러낸다. 실제로 김도훈은 문제를 듣자마자 연달아 정답을 맞히며 분위기를 장악했고, 형들의 오답에는 "이건 협상이 필요하죠"라는 여유까지 보이며 존재감을 키웠다.

그러나 '틈 미션' 특유의 긴장감은 김도훈도 피해가지 못했다. 시간이 흐를수록 초조한 기색이 역력해진 김도훈은 이마를 짚고 손을 떨며 "저 어떡해요"라고 호소했고, 이를 본 유재석은 "미션할 때는 귀신에 씌인다니까"라며 웃으며 진정에 나섰다는 후문이다.

또 하나의 관전 포인트는 김도훈의 '성덕 고백'이다. 김도훈은 유재석을 보자마자 "꼭 뵙고 싶었다"며 수줍게 악수를 청했고, 유재석이 드라마 '무빙' 이후 활약을 언급하자 "'무빙'에 함께 출연했던 이정하가 유재석 선배님과 예능을 많이 해서 부러웠다. 오늘 소원 성취했다"고 솔직한 속내를 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

예능 감각과 솔직한 매력으로 형들을 쥐락펴락한 김도훈의 활약은 6일 오후 9시 방송되는 '틈만 나면,'에서 확인할 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 1년에 40억씩 버는 비결 "돈을 마술처럼 끌어당겨”

2.

서장훈, "집에 황금 농구공 있다" 발언에 또 불붙은 '2조 재산설'

3.

유지태, 스테로이드 부작용 고백 "약 먹고 나서 비대해져"

4.

故 김광석 사망 원인 둘러싼 논란, 30년째 현재진행형...여전히 '물음표'

5.

'日 재벌과 이혼' 김영아, '돌돌싱' 고백하더니…"야한 거 보냈어?" 고준희도 깜짝

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 1년에 40억씩 버는 비결 "돈을 마술처럼 끌어당겨”

2.

서장훈, "집에 황금 농구공 있다" 발언에 또 불붙은 '2조 재산설'

3.

유지태, 스테로이드 부작용 고백 "약 먹고 나서 비대해져"

4.

故 김광석 사망 원인 둘러싼 논란, 30년째 현재진행형...여전히 '물음표'

5.

'日 재벌과 이혼' 김영아, '돌돌싱' 고백하더니…"야한 거 보냈어?" 고준희도 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC 깜짝 폭로! 포츠머스 '오피셜' 공식 인정, "레알 마드리드가 원한다" 양민혁 토트넘 복귀 가능성 점화..."구단과 직접 논의"

2.

"잘하겠다 생각했는데 우리 팀에…" 한화 외야, 눈썹 듀오 공존하면 '대박'이다

3.

"저는 괜찮아요" 공포 속 발 묶인 한화, LG 선수들, 부통령 유화 메시지→진정 국면, 탈 베네수엘라 러시

4.

깜짝 소식! "이강인 사줘" EPL 검증 명장, 토트넘 대신 아모림 빈자리 차지한다..."맨체스터 유나이티드 감독 최우선순위"

5.

'최형우 반값인데…' 같은 레전드 출신→시장은 조용, 삼성과 롯데, 결정적 차이가 있다...KIA는 어떨까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.