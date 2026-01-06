美링컨 대통령 살인범이 외친 한마디…"폭군에게 죽음을" 왜 그랬을까(스모킹건)

기사입력 2026-01-06 09:52


美링컨 대통령 살인범이 외친 한마디…"폭군에게 죽음을" 왜 그랬을까(스모…

[스포츠조선 고재완 기자] 6일 방송하는 KBS2 '스모킹 건'에서는 제16대 미국 대통령 에이브러햄 링컨의 죽음을 파헤친다.

1865년 4월 14일. 가족과 저녁 식사를 마친 링컨은 아내와 함께 극장에서 연극을 감상했다. 연극이 절정에 달한 그때, 극장을 가득 울린 한발의 총격. 링컨은 그대로 앞으로 쓰러지고 만다. 사건 뒤에 잘 알려지지 않았던 부검과정 그리고 역사적 의미까지, 전 세계를 뒤흔든 링컨 암살 사건의 전말을 파헤쳐 본다.

총격 이후, 2층 난간을 넘어 4m 아래로 뛰어내린 범인은 관객들을 향해 "Sic semper tyrannis! (폭군에게 죽음을!)"이라 외치고 극장 밖으로 유유히 사라졌다. 대통령을 살해하고 국가를 일시에 혼란에 빠뜨린 그가 과연 누구였으며, 그리고 왜 대통령을 살해했는지 그 내막을 추적한다.

이날 스페셜 게스트로 함께한 토니안은 "초중고를 미국에서 수학하며 배웠던 링컨 대통령은 역사상 가장 위대한 리더 중 한 명"이라며 "만약 링컨 대통령이 암살당하지 않았다면 우리 세상은 다른 모습이었을 것"이라고 소회를 밝혔다. 이지혜는 "링컨의 죽음 뒤에 이런 이야기가 있었던 것은 잘 몰랐다"며 "신념에 따라 분열된 모습이 지금과도 크게 다르지 않은 것 같아 씁쓸하다"고 전했다.


美링컨 대통령 살인범이 외친 한마디…"폭군에게 죽음을" 왜 그랬을까(스모…

美링컨 대통령 살인범이 외친 한마디…"폭군에게 죽음을" 왜 그랬을까(스모…

美링컨 대통령 살인범이 외친 한마디…"폭군에게 죽음을" 왜 그랬을까(스모…
한편 이날 방송에는 정치학자 김지윤 박사가 출연해 링컨 암살 사건이 발생한 역사적 배경과 의미를 짚어보고, 태상호 총기 전문가는 암살에 사용된 총기와 당시 현장을 재구성한다. 또한, 이광민 정신건강의학과 전문의는 대통령을 살해한 범인의 왜곡된 심리를 심층 분석한다.

한 사람의 왜곡된 신념이 불러온 비극, '"폭군에게 죽음을!" - 폭군은 항상 이렇게 죽는다'는 오는 6일 밤 9시 45분, KBS 2TV '스모킹 건'에서 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유지태, 스테로이드 부작용 고백 "약 먹고 나서 비대해져"

2.

故 김광석 사망 원인 둘러싼 논란, 30년째 현재진행형...여전히 '물음표'

3.

'日 재벌과 이혼' 김영아, '돌돌싱' 고백하더니…"야한 거 보냈어?" 고준희도 깜짝

4.

故안성기 아들 안다빈, 전 국민 애도에 심경 전했다 "따뜻한 위로 감사"

5.

가수 진데님, 추락사 비보 '향년 29세'..유족 "양극성정동장애·조현 증상 악화로 고통"

연예 많이본뉴스
1.

유지태, 스테로이드 부작용 고백 "약 먹고 나서 비대해져"

2.

故 김광석 사망 원인 둘러싼 논란, 30년째 현재진행형...여전히 '물음표'

3.

'日 재벌과 이혼' 김영아, '돌돌싱' 고백하더니…"야한 거 보냈어?" 고준희도 깜짝

4.

故안성기 아들 안다빈, 전 국민 애도에 심경 전했다 "따뜻한 위로 감사"

5.

가수 진데님, 추락사 비보 '향년 29세'..유족 "양극성정동장애·조현 증상 악화로 고통"

스포츠 많이본뉴스
1.

'FA 미아 위기' 손아섭, 결국 한화 잔류가 정답인가…진짜 문제는 그 다음

2.

[오피셜]이율예-김규민 군대가는 SSG, 최고참 포수와 다년 계약 체결

3.

"돈도 없는데…" 절박했던 맨유, 195억+α '위약금 폭탄' 감수 아모림 경질했다

4.

'781억+옵트아웃' HOU행 이마이, WBC 출전 포기 선언 "ML 적응이 우선"

5.

[오피셜]울산 '왕조' 열었지만 불명예 퇴진, 김판곤 감독 5개월 만에 복귀…말레이시아 슬랑오르FC 사령탑 선임

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.