윤남노, '이상형' 지예은 영접에 눈물까지…"사랑한다고 해" ('당일배송')
[스포츠조선 이우주 기자] '당일배송' 윤남노가 이상형 지예은과의 전화 통화에 눈물까지 보인다.
6일 JTBC 예능프로그램 '당일배송 우리집' 측은 '(♥지예은) 찐 이상형 등판에 눈물(?!) 터뜨린 윤남노 셰프'라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.
하지원과 JTBC '냉장고를 부탁해'를 통해 인연을 맺은 윤남노는 멤버들을 위한 멋진 한 상을 차려줬다. 모두 그릇까지 긁으며 먹방을 펼치던 중 장영란은 "못하는 게 없다. 술도 만들고. 여자친구만 못 만들었다"고 안타까워했고 가비는 "예은이랑 통화 한번 하셔야 되는 거 아니냐"고 제안했다.
앞서 이상형 질문에 윤남노가 지예은을 언급하자 가비가 "나 예은이랑 친해요"라고 말한 것. 이에 가비가 지예은에게 전화를 걸자 윤남노는 "나 소심해서 말 잘 못한다. '흑백요리사' 결과 나올 때 같다"며 불안해했다.
전화를 받은 지예은에게 "윤남노 셰프님이랑 같이 있는데 너 엄청 이상형이래"라고 전해줬고 지예은은 "알았는데 아직까지인지 몰랐다"고 놀랐다.
가비는 "딱 한 명만 얘기했는데 그게 너였다. 대화 한번 나눠봐라"라며 윤남노에게 휴대폰을 건넸고 윤남노는 "여기서 이렇게 전화 연결을 해주실 줄 몰랐다"며 떨리는 마음으로 인사했다.
지예은이 "아직까지 팬인 줄 몰랐다"고 말하자 장영란은 "팬이 아니라 이상형이다. 여자친구"라고 정정했다. 이에 윤남노도 "저는 팬이라고 한적 없다"고 적극적으로 플러팅을 했다.
통화 중 눈물까지 글썽인 윤남노를 본 장영란은 "울려고 한다. 진짜 운다. 웬일이냐"며 "마지막 인사해라. 사랑한다고 해. 고백해"라며 윤남노를 적극 응원했다.
한편, JTBC '당일배송 우리집'은 이날 저녁 8시 50분에 방송된다.
