'임짱' 임성근, '만취아빠' 이어 또 일냈다..비드라마 화제성 1위

굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 1월 1주차 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'의 임성근이 1위에 올랐다. 에너지 넘치면서 동시에 친근한 이미지로 네티즌 사이에서 이슈가 되고 있었다. 전주 손종원 셰프에 이어 2주 연속 유명 요리사가 정상에 오른 것이다.
비드라마 출연자 화제성 2위는 '냉장고를 부탁해 since 2014'의 손종원이 차지했다. 동시에 손종원은 '흑백요리사2'로 6위도 기록하며 2주 연속 TOP10에 두 번이나 이름을 올리는 결과를 보였다.
3위는 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'의 이하성(요리괴물)인 가운데 4위에는 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'의 이서진이 이름을 올렸다. 5위는 '환승연애4'의 곽민경인 것으로 나타났다. 7위부터 10위까지는 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'의 안성재, '놀면 뭐하니?'의 유재석, '환승연애4'의 조유식 그리고 '냉장고를 부탁해 since 2014'의 김풍 순이다.
한편, TV-OTT 비드라마 화제성 1위는 Netflix의 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'인 것으로 나타났다. 해당 프로그램은 3주 연속 1위 자리를 지키고 있고, 공개 이후 꾸준히 화제성이 상승하고 있다. 2위는 전주와 동일하게 JTBC의 '냉장고를 부탁해 since 2014'가 차지했다. 해당 프로그램 역시 전주 대비 화제성이 상승했다.
3위부터 9위까지는 TVING의 '환승연애4', MBN의 '현역가왕3', SBS의 '런닝맨', tvN의 '유 퀴즈 온 더 블록', MBC의 '놀면 뭐하니?', MBC의 '나 혼자 산다', TV CHOSUN의 '미스트롯4 순이다. 10위는 종영을 앞둔 JTBC의 '싱어게인'이다. 해당 프로그램은 전주 대비 화제성이37.7% 상승한 것으로 나타났다.
굿데이터코퍼레이션이 발표한 1월 1주차 순위는 2025년 12월 29일부터 2025년 1월 4일까지 방송 또는 공개 중이거나 예정인 TV 비드라마와 OTT 오리지널 비드라마 그리고 각 프로그램에 출연한 출연자와 게스트를 조사 대상에 포함하였다.
한 주간 가장 경쟁력 있는 프로그램을 선정하기 위한 화제성 조사는 뉴스기사, VON(Voice of Netizen), 동영상(영상클립 및 숏츠), SNS에서 발생한 프로그램 관련 정보들과 이에 대한 네티즌 반응을 분석한 결과이다. 조사를 위해 수집된 자료 가운데 프로그램과 관련 없는 자료, 화제성 점수를 의도적으로 올리기 위한 어뷰징 자료는 필터링 단계를 통해 처리된다. 이 과정을 통해 프로그램 경쟁력이 보다 정확하게 분석되고 있으며 정확도는 97%이상이다.