선우용여와 4남매 뭉쳤다…JTBC 새 예능 ‘혼자는 못 해’ 첫 방송 관…

선우용여와 4남매 뭉쳤다…JTBC 새 예능 ‘혼자는 못 해’ 첫 방송 관심UP
[스포츠조선 조민정 기자] '평생 현역' 선우용여가 새 예능 '혼자는 못 해'의 첫 게스트로 출격해 4남매 멤버들과 역대급 찜질방 도전에 나선다.
오는 13일 첫 방송되는 JTBC 신규 예능 '혼자는 못 해' 예고편이 공개됐다. 제작진은 1회 예고 영상을 통해 첫 번째 게스트 선우용여와 함께 '찜질방 끝장내기'에 도전하는 멤버 전현무 추성훈 이수지 이세희의 활약상을 미리 선보였다.
첫 게스트로 등장한 선우용여는 '평생 청춘'이라는 수식어답게 등장부터 남다른 에너지를 뿜어낸다. 멤버들과 함께 럭셔리 호텔 콘셉트의 최신식 찜질방은 물론 강렬한 열기로 무장한 전통 숯가마까지 접수하며 좌충우돌 체험을 이어간다. 다양한 공간에서 펼쳐지는 이들의 팀플레이가 색다른 웃음을 예고한다.
추성훈은 두건을 두른 채 불가마 앞에서 등장해 마치 램프에서 튀어나온 '지니' 같은 비주얼로 분위기를 이끈다. 숯불을 무한 리필하고 게스트 맞춤형 서포트 역할을 자처하며 든든한 해결사로 맹활약한다. 선우용여와 함께하는 댄스 타임에서는 이수지 이세희가 '찜질퀸'과 환상의 호흡을 맞춰 유쾌한 케미를 완성한다.
도전의 하이라이트는 '찜질퀸' 애제자들의 진검승부다. 선우용여의 제자인 전현무와 이수지가 93도 불가마 대결에 나서 청출어람을 노린다. 보는 것만으로도 땀이 나는 극한 찜질방 대결에서 누가 승리를 차지할지 본방송을 향한 궁금증이 커진다.
한편 이날 공개된 야외 포스터도 프로그램의 콘셉트를 선명하게 드러낸다. 자유로운 복장과 표정으로 한층 활기찬 분위기를 강조한 포스터 속 멤버들의 모습은 새해 첫 팀플 버라이어티 예능으로 뭉친 이들의 조합에 대한 기대감을 높인다. 특유의 엉뚱함으로 무장한 선우용여와 4남매의 만남이 매 순간 예측불가한 재미를 선사할 전망이다.
게스트 맞춤 팀플 버라이어티 '혼자는 못 해'는 13일 오후 10시 30분 JTBC에서 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
