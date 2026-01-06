'줄리엔강♥' 박지은, 65kg 된 몸매 공개 "임밍아웃 아냐, 그만 물…

'줄리엔강♥' 박지은, 65kg 된 몸매 공개 "임밍아웃 아냐, 그만 물어봐"
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 겸 모델 줄리엔강의 아내 박지은(제이제이)이 새해를 맞아 다이어트 도전에 나서며 솔직한 체중 변화와 운동 계획을 공개했다.
박지은은 6일 "작년 연말 새로운 클래스를 준비하면서 '같이 새해 다이어트를 하는 콘텐츠를 해보면 좋겠다'는 생각이 들었다"며 "한 달 동안 열심히 먹었더니 65kg 달성했다. 운동을 안 한 건 아닌데, 먹는데는 장사없더라"라고 밝혔다.
이어 "1차로 19일까지 2주간 운동과 건강식 해보려 한다. 같이할 '젤린이'들 있나요?! 추워서 오전에 운동하기가 영 귀찮아서 이렇게 약속하고 같이하고 싶다. 난 오늘부터 1일인데..어때요?"라고 전했다.
함께 공개된 영상에서 박지은은 겉옷을 벗으며 다소 살이 오른 몸매를 공개했다. 이 과정에서 그는 "임밍아웃 아니다. 그만 물어봐라"며 오해를 사전에 차단해 눈길을 끌었다.
이어 "여러분들하고 다이어트 하려고 저도 좀 살 찌웠다"며 "오늘부터 2주간 다이어트 해볼거다"라며 운동과 식단을 하는 모습을 공개했다.
한편 줄리엔강 박지은은 지난 2024년 결혼했다. 두 사람은 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에 출연해 신혼 생활을 공개한 바 있다.
