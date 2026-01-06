‘드림캐쳐 시연 밴드’ 크록티칼, 4人 혼성 멤버 첫 공개
[스포츠조선 이게은기자] 혼성 록밴드 크록티칼(ChRocktikal)이 첫 데뷔 앨범 무드를 스포일러했다.
크록티칼은 지난 5일 오후 공식 SNS 채널을 통해 정규 1집 'We break, you awake(위 브레이크, 유 어웨이크)'의 첫 번째 티저 이미지를 오픈했다.
공개된 이미지 속 크록티칼은 4인 4색 니트 스타일링과 따뜻한 톤의 조명으로 포근한 분위기를 연출하는가 하면, 악기를 연주하는 모습으로 이들이 만들어낼 음악적 시너지를 향한 기대감까지 높이고 있다.
크록티칼은 'Chrome(크롬)'의 선명함과 'Rock(록)'의 에너지, 그리고 '결단'과 '직선적 태도'를 상징하는 'KAL(칼)'의 이미지를 결합한 혼성 록밴드로, 드림캐쳐 메인 보컬 시연을 주축 삼아 탄생했다.
특히 크록티칼에는 시연 외에도 베이시스트 이준영과 드러머 제관우, 프로듀서 겸 기타리스트 이원석까지 탄탄한 실력을 보유한 4인으로 구성돼 완성도 높은 음악을 선보일 전망이다.
본격적인 데뷔 카운트다운에 돌입하며 뜨거운 글로벌 반응을 모으고 있는 크록티칼. 다채로운 경험을 통해 쌓아 올린 풍부한 내공으로 록밴드계 출사표를 던질 이들의 정규 1집을 향해 이목이 집중된다.
한편, 크록티칼의 정규 1집 'We break, you awake'는 오는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
