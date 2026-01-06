'손지창♥' 오연수, 평온한 얼굴 뒤 숨은 속내 "삶이 피곤해..걱정 없는 집 없어"

최종수정 2026-01-06 20:57

'손지창♥' 오연수, 평온한 얼굴 뒤 숨은 속내 "삶이 피곤해..걱정 없…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 오연수가 혼자만의 시간을 즐기는 일상을 공개하며 솔직한 속마음을 전했다.

6일 오연수의 유튜브 채널에는 '내 시간에 집중 / 서점 / LP바 /소확행'이라는 제목의 영상이 담겨있다.

영상에서 오연수는 홀로 서점을 찾아 책 한 권을 구매한 뒤, LP바를 방문해 음악을 들으며 책을 읽는 등 힐링의 시간을 보냈다.

오연수는 "저는 혼자만의 시간을 즐긴다. 친구들이나 엄마는 제가 혼자 카페나 식당에 가는게 이상한가 보다. 다들 '혼자? 왜? 안 심심해?라고 물어본다. 하나도 안 심심하다"라고 전했다.

아지트 같은 LP 바에 들린 그는 듣고싶은 음악을 들으며 생각에 잠겼다. 오연수는 "사람 사는 건 다 똑같다. 걱정거리 없는 집은 없다. 누구나 저마다의 고민을 안고 산다"며 "중요한 건, 계속 붙잡고 스트레스 받지 않게 잘 헤쳐 나가느냐인 것 같다"고 전했다. 이어 "계속 고민하고 생각한다고 해결되지는 않는다. 그럴 시간에 다른 일에 더 몰두하면 좀 잊히겠죠. 저도 마찬가지로 스트레스도 받고, 걱정을 사서 하는 사람이다"라고 덧붙였다.


'손지창♥' 오연수, 평온한 얼굴 뒤 숨은 속내 "삶이 피곤해..걱정 없…
또한 그는 "영상 속에서는 항상 아무 생각 없이 평온해 보이지만, 걱정, 근심, 염려를 다 내려놓고 살려고 많이 연습하고 있다"며 "남들보다 예리하고 민감한 뇌를 가지고 있어 삶이 피곤하다. 지금 저를 보고 있는 건 저의 하이라이트 장면이다. 고민하고 넘어지고 일어나는 과정은 못 보셨을 테고요"라고 털어놨다.

끝으로 오연수는 "안 보여서 그렇지, 저도 어느 누구와 마찬가지로 힘들고 치열하게 일하며 험난한 고민들과 싸울 때가 많다. 어릴 때는 주위 환경과 남들의 시선에 내 인생이 좌지우지된 적도 있었지만, 점점 그게 내 인생에 절대 도움이 안 된다는 걸 깨닫는 순간부터 내가 뭘 하든지, 남들이 뭐라 하든 내 주관을 가지고 흔들리지 않는 자존감의 깊이를 느끼며 한 번 뿐인 인생, 내가 하고 싶은 걸 하며 살자라는 마인드로 살고 있다"고 전했다.

한편 오연수는 1998년 손지창과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'최현석 딸' 최연수, 임신 중 무알콜 맥주·커피·초밥 먹방 "조금만 먹을게"

2.

"남편과 한달반 별거中"…슈, ♥임효성과 화해했나?→'(재결합)·차단중♥' 오리무중 스토리 '관심집중'

3.

정형돈, ‘기러기 생활하다 건강 악화’ 주장에 격분 "잘 사는 가정을 난도질"

4.

‘역고소 당한’ 나나, 강도 피해 母 향한 애틋함 "어머니 의미 담은 타투만 남길 정도"

5.

'통장 잔고 97만원' 윤영미, 또 50일 해외여행 떠났다 "생계 힘들지만 도파민 터져"

연예 많이본뉴스
1.

'최현석 딸' 최연수, 임신 중 무알콜 맥주·커피·초밥 먹방 "조금만 먹을게"

2.

"남편과 한달반 별거中"…슈, ♥임효성과 화해했나?→'(재결합)·차단중♥' 오리무중 스토리 '관심집중'

3.

정형돈, ‘기러기 생활하다 건강 악화’ 주장에 격분 "잘 사는 가정을 난도질"

4.

‘역고소 당한’ 나나, 강도 피해 母 향한 애틋함 "어머니 의미 담은 타투만 남길 정도"

5.

'통장 잔고 97만원' 윤영미, 또 50일 해외여행 떠났다 "생계 힘들지만 도파민 터져"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '韓 역대급 기대주' 양민혁, HERE WE GO 독점, 깜짝 오피셜 나온다...토트넘 복귀→'2부 1위' EPL 승격 가능 코벤터리 재임대

2.

"오타니, 야마모토 계약은 정말 예외적", 그래서 '벨린저→LAD, 터커→TOR' 마구 쏟아지는 소문들

3.

"실바 킬러 박정아 있다" vs "피로와 서브 탓" 승패승패승패, 오늘은 어디가 이길 차례?[장충포커스]

4.

[현장인터뷰] 현대모비스 양동근 감독 "홈 연패. 우리는 한 경기 한 경기가 중요하다"

5.

[현장분석] 1시간 슈팅특훈. 과정없는 결과 없다! 이승현 30점 폭발. 현대모비스 지긋지긋한 홈 8연패 끊었다. KCC 81대66 완파. 이승현은 어떻게 현대모비스 딜레마를 해결했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.