오연수, ♥손지창과 행복만 한 줄 알았는데 "걱정 없는 집 없어"

기사입력 2026-01-07 05:57


오연수, ♥손지창과 행복만 한 줄 알았는데 "걱정 없는 집 없어"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 오연수가 자신의 삶과 고민, 그리고 솔직한 속내를 고백했다.

6일 오연수의 유튜브 채널에는 '내 시간에 집중 / 서점 / LP바 /소확행'이라는 제목의 영상이 담겨있다.

영상에서 오연수는 홀로 서점을 찾아 책 한 권을 구매한 뒤, LP바를 방문해 음악을 들으며 책을 읽는 등 힐링의 시간을 보냈다.

그러면서 오연수는 자신의 일상과 고민, 삶에 대한 솔직한 생각을 털어놓았다.

오연수는 "사람 사는 건 다 똑같다. 걱정거리 없는 집은 없다. 누구나 저마다의 고민을 안고 산다"며 "중요한 건, 계속 붙잡고 스트레스 받지 않게 잘 헤쳐 나가느냐인 것 같다"고 전했다. 이어 "계속 고민하고 생각한다고 해결되지는 않는다. 그럴 시간에 다른 일에 더 몰두하면 좀 잊히겠죠. 저도 마찬가지로 스트레스도 받고, 걱정을 사서 하는 사람이다"라고 덧붙였다.


오연수, ♥손지창과 행복만 한 줄 알았는데 "걱정 없는 집 없어"
또한 그는 "영상 속에서는 항상 아무 생각 없이 평온해 보이지만, 걱정, 근심, 염려를 다 내려놓고 살려고 많이 연습하고 있다"며 "남들보다 예리하고 민감한 뇌를 가지고 있어 삶이 피곤하다. 지금 저를 보고 있는 건 저의 하이라이트 장면이다. 고민하고 넘어지고 일어나는 과정은 못 보셨을 테고요"라고 털어놨다.

끝으로 오연수는 "안 보여서 그렇지, 저도 어느 누구와 마찬가지로 힘들고 치열하게 일하며 험난한 고민들과 싸울 때가 많다. 어릴 때는 주위 환경과 남들의 시선에 내 인생이 좌지우지된 적도 있었지만, 점점 그게 내 인생에 절대 도움이 안 된다는 걸 깨닫는 순간부터 내가 뭘 하든지, 남들이 뭐라 하든 내 주관을 가지고 흔들리지 않는 자존감의 깊이를 느끼며 한 번 뿐인 인생, 내가 하고 싶은 걸 하며 살자라는 마인드로 살고 있다"고 전했다.

한편 오연수는 1998년 손지창과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"주민번호 3개 넣어 처방전 뽑아"…이진호 "'주사이모' 대리처방 가능성" 언급(연예뒤통령)

2.

정형돈, ‘기러기 생활하다 건강 악화’ 주장에 격분 "잘 사는 가정을 난도질"

3.

‘역고소 당한’ 나나, 강도 피해 母 향한 애틋함 "어머니 의미 담은 타투만 남길 정도"

4.

유깻잎, '전남편' 최고기에 남친 자랑 "점쟁이가 아들 낳을 거라더라"

5.

'별♥' 하하, 수년만에 母 융드옥정 근황 공개..막내 송이와 붕어빵 미소

연예 많이본뉴스
1.

"주민번호 3개 넣어 처방전 뽑아"…이진호 "'주사이모' 대리처방 가능성" 언급(연예뒤통령)

2.

정형돈, ‘기러기 생활하다 건강 악화’ 주장에 격분 "잘 사는 가정을 난도질"

3.

‘역고소 당한’ 나나, 강도 피해 母 향한 애틋함 "어머니 의미 담은 타투만 남길 정도"

4.

유깻잎, '전남편' 최고기에 남친 자랑 "점쟁이가 아들 낳을 거라더라"

5.

'별♥' 하하, 수년만에 母 융드옥정 근황 공개..막내 송이와 붕어빵 미소

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '韓 역대급 기대주' 양민혁, HERE WE GO 독점, 깜짝 오피셜 나온다...토트넘 복귀→'2부 1위' EPL 승격 가능 코벤터리 재임대

2.

"다년계약? 난 항상 원했는데…금액 제시 없었다" 홍창기와 LG, 줄다리기는 이미 시작됐다 [잠실포커스]

3.

'충격의 5점대 ERA' 약점 명확한데…닫히지 않은 시장, KIA-키움 막판 영입전 뛰어드나

4.

"오타니, 야마모토 계약은 정말 예외적", 그래서 '벨린저→LAD, 터커→TOR' 마구 쏟아지는 소문들

5.

ML 레전드가 한국 야구에 관심을?…"KBO-SF 교류 방안 논의"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.