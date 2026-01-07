오연수, ♥손지창과 행복만 한 줄 알았는데 "걱정 없는 집 없어"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 오연수가 자신의 삶과 고민, 그리고 솔직한 속내를 고백했다.
6일 오연수의 유튜브 채널에는 '내 시간에 집중 / 서점 / LP바 /소확행'이라는 제목의 영상이 담겨있다.
영상에서 오연수는 홀로 서점을 찾아 책 한 권을 구매한 뒤, LP바를 방문해 음악을 들으며 책을 읽는 등 힐링의 시간을 보냈다.
그러면서 오연수는 자신의 일상과 고민, 삶에 대한 솔직한 생각을 털어놓았다.
오연수는 "사람 사는 건 다 똑같다. 걱정거리 없는 집은 없다. 누구나 저마다의 고민을 안고 산다"며 "중요한 건, 계속 붙잡고 스트레스 받지 않게 잘 헤쳐 나가느냐인 것 같다"고 전했다. 이어 "계속 고민하고 생각한다고 해결되지는 않는다. 그럴 시간에 다른 일에 더 몰두하면 좀 잊히겠죠. 저도 마찬가지로 스트레스도 받고, 걱정을 사서 하는 사람이다"라고 덧붙였다.
또한 그는 "영상 속에서는 항상 아무 생각 없이 평온해 보이지만, 걱정, 근심, 염려를 다 내려놓고 살려고 많이 연습하고 있다"며 "남들보다 예리하고 민감한 뇌를 가지고 있어 삶이 피곤하다. 지금 저를 보고 있는 건 저의 하이라이트 장면이다. 고민하고 넘어지고 일어나는 과정은 못 보셨을 테고요"라고 털어놨다.
끝으로 오연수는 "안 보여서 그렇지, 저도 어느 누구와 마찬가지로 힘들고 치열하게 일하며 험난한 고민들과 싸울 때가 많다. 어릴 때는 주위 환경과 남들의 시선에 내 인생이 좌지우지된 적도 있었지만, 점점 그게 내 인생에 절대 도움이 안 된다는 걸 깨닫는 순간부터 내가 뭘 하든지, 남들이 뭐라 하든 내 주관을 가지고 흔들리지 않는 자존감의 깊이를 느끼며 한 번 뿐인 인생, 내가 하고 싶은 걸 하며 살자라는 마인드로 살고 있다"고 전했다.