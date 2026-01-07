[SC리뷰] 화요일 전체 1위 ‘틈만 나면,’ 최고 5.4%…유재석 유연…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS '틈만 나면,'이 유재석 유연석 차태현 김도훈의 완벽한 팀워크로 새해 첫 미션에 성공하며 화요일 밤 안방극장에 기분 좋은 에너지를 불어넣었다.
지난 6일 화요일 방송된 SBS 예능 '틈만 나면,'은 분당 최고 시청률 5.4% 가구 시청률 3.7%를 기록했다. 2049 시청률은 1.9%로 화요일에 방송된 모든 장르 프로그램 중 압도적 1위를 차지했다. 이 수치는 시청률 조사회사 닐슨코리아 수도권 기준이다. 동시에 3주 연속 동시간대 1위 기록까지 이어가며 프로그램의 뚜렷한 상승세를 입증했다.
'틈만 나면,'은 일상 속 잠깐 생기는 틈새 시간에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티 예능이다. 6일 방송에서는 메인 MC 유재석 유연석과 함께 '틈 친구' 차태현 김도훈이 등장해 삼성동의 달걀 연구소와 음악 작업실을 방문했다. 반가운 얼굴들의 조합이 시작부터 활력을 더 했다.
김도훈은 달걀 덕후 맞춤형 미션에서 남다른 감각을 보였다. 틈 주인은 신제품 개발을 위해 100여 개의 달걀을 시식한다며 넘치는 달걀 사랑을 공개했다. 이에 김도훈은 자신도 하루에 15알씩 먹을 만큼 달걀을 좋아한다고 밝히며 유쾌한 공감 토크를 이어갔다.
첫 번째 미션은 '달걀이 왔어요~' 게임이었다. 달걀판 위 탁구공을 튕겨 탁구공을 한 줄씩 이동시키면 성공하는 방식이다. 김도훈은 방법을 알 것 같다며 곧바로 연습 단계에 성공했고 멤버들의 감탄을 자아냈다. 연구원인 틈 주인은 6번째 도전 만에 1단계를 통과했음에도 무조건 GO를 외치며 긍정 마인드를 강조했다. 그 기운 덕분인지 네 사람은 2단계와 3단계를 연속으로 성공시키며 현장을 놀라움으로 뒤집어 놓았다.
이후 점심시간에 펼쳐진 토크에서도 웃음은 계속됐다. 김도훈은 예능에 처음 도전하는 연기자들의 부담감을 언급하며 선배들에게 조언을 구했다. 차태현은 대본에 익숙한 배우들에게 대본 없는 예능이 어렵게 느껴진다고 공감했다. 그러자 유재석은 대번에 "넌 예능인 아니냐"라고 반박했고 차태현은 사실 자신은 대본 없는 상황이 더 좋다며 솔직히 인정해 큰 웃음을 안겼다.
두 번째 방문지는 음악 작업실이었다. 이곳 틈 주인은 영화 '극한직업'과 '범죄도시2'의 OST를 만든 음악감독으로 작업 비하인드를 공유했다. 이어진 '손들어! OST 퀴즈' 미션은 그동안 성공률이 낮았던 대표 난코스였다. 멤버 모두가 10초간 OST를 듣고 작품 제목을 맞히면 성공하는 방식이다.
김도훈은 자신이 퀴즈에 강하다며 자신 있게 도전에 나섰다. 2006년도 작품 OST까지 거침없이 맞히며 실력을 보였지만 중간 중간 엉뚱한 오답과 재치 있는 멘트로 분위기를 유연하게 이끌었다. 드라마 '최고의 사랑' OST를 듣고 다른 제목을 외치는 등 예측불가 반응에 차태현이 "도훈아 진짜 최고다"라며 받아쳐 박장대소가 이어졌다.
아쉽게도 마지막 문제에서 유연석이 영화 '친구'와 '태양은 없다'를 헷갈리며 퀴즈는 2단계에서 멈췄다. 그러나 김도훈은 틈 주인에게서 배운 긍정 마인드를 다시 언급하며 웃음으로 상황을 수습했다. 새해 첫 방송에서 보여준 멤버들의 합이 2026년 한 해의 행운 에너지를 상징하듯 훈훈한 인상을 남겼다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com