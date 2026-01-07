'유뷰남과 불륜' 숙행, '현역가왕3' 무편집 등장 "결과 이해 돕기 위…

|
|
|
|
[스포츠조선 김소희 기자]상간 의혹으로 활동을 잠정 중단한 트로트 가수 숙행이 MBN '현역가왕3'에 등장했으나, 본 무대는 편집 처리됐다.
그러나 결국 숙행의 본 경연 무대는 전면 편집됐다. 제작진은 "본선 1차 숙행의 무대는 시청자 정서를 고려해 고심 끝에 부득이하게 편집했다"고 설명했다. 방송에서는 숙행이 강혜연과의 대결에서 승리했다는 결과만 간략하게 전해졌다.
|
방송에서는 트로트 여가수와 A씨의 남편이 오피스텔 복도와 엘리베이터 등에서 포옹하고 진한 입맞춤을 나누는 CCTV 영상이 공개돼 충격을 안겼다. A씨는 여가수에게 "가정을 지킬 수 있게 남편을 돌려달라"고 호소했지만, 당시 여가수는 "내가 가지지도 않은 사람을 왜 달라고 하느냐. 제발 연락하지 말아달라"고 말했다고 주장했다.
이후 A씨는 지난해 9월 해당 여가수에게 내용증명을 발송했고, 그제서야 여가수로부터 "이혼이 거의 다 진행된 줄 알았고, 결혼까지 약속해 부모님께 인사도 드렸다"며 억울함을 호소하는 연락을 받았다고 전했다. 여가수는 또 "위약금 부담과 어머니의 암 치료비 문제로 감당할 수 없는 상황"이라며 선처를 부탁했다고 밝혔다.
반면 여가수 측은 '사건반장'을 통해 "용서를 구함과 동시에 진실을 밝히고자 한다"며 "변호사를 선임해 민사소송 답변서를 제출하고, 자신을 기망한 남성에게 구상권 청구 등 법적 책임을 묻겠다"고 입장을 밝혔다.
방송 이후 숙행의 개인 계정에는 불륜 및 상간 의혹과 관련된 댓글이 쏟아졌고, 숙행은 지난 30일 댓글창을 폐쇄한 뒤 별다른 입장을 내지 않다가 같은 날 오후 자필 편지를 통해 "최근 불거진 개인적인 일로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 '현역가왕3' 하차를 공식 발표했다.
이에 '현역가왕3' 제작진은 31일 공식 입장을 내고 "숙행의 입장을 전달받은 뒤 급박하게 상황이 전개돼 입장 정리가 늦어졌다"며 "앞으로 숙행 씨의 단독 무대는 통편집할 예정"이라고 밝혔다. 다만 "경연 특성상 다른 출연자들과 함께한 무대의 경우, 타 출연자에게 피해가 가지 않는 선에서 최소화해 편집하겠다"고 덧붙였다.