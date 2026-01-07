故 경동호, 발인 6시간 뒤 어머니마저...'연이은 비극' 오늘(7일) 5주기
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 故 경동호가 떠난지 5년이 흘렀다.
지난 2021년 1월 7일 故 경동호는 그해 4월 뇌출혈 쓰러져 9개월간 병상에서 사투했지만 뇌사 판정을 받고 결국 세상을 떠났다.
고인의 사망은 절친한 친구인 가수 모세가 알렸다. 모세는 SNS에 "2004년 KBS 'MC 서바이벌' 우승자이자 내 절친이기도 한 경동호 군이 오늘 뇌사 판정을 받았습니다. 제게는 일이 잘 안 됐을 때도, 사랑에 실패했을 때도, 아버지가 돌아가셨을 때도 언제가 가장 가까운 곳에서 위로해 주고 응원해 주던 친구였습니다"라고 전했다.
그는 "너무나 점잖고 착하고 속이 깊었던 동호는 마지막 가는 길까지 장기기증이라는 멋진 일을 하고 있습니다"라며 "동호를 아시는 분들께서는 동호 가는 길 외롭지 않게 명복 빌어주실 것 부탁드립니다다"고 당부했다.
마지막으로 모세는 故 경동호에 대해 "#리포터 #방송인"이라며 "못다한 꿈 하늘나라에서 꼭 이루길"이라고 고인을 추모했다.
고인의 발인이 끝난 6시간 뒤 그의 모친의 별세 소식까지 전해져 더욱 안타까움을 자아냈다.
모세는 SNS를 통해 "동호 어머니께서 아셨나보다. 큰아들 외롭지 말라고 손잡아주러 가셨다"라면서 부고 소식을 전했다.
2004년 KBS 'MC 서바이벌'에서 대상을 차지하며 얼굴을 알린 故 경동호는 이후 KBS '아침 뉴스타임-연예수첩', '주주클럽', '뮤직뱅크', '6시 내고향', '여유만만', '굿모닝 대한민국' 등에 출연하며 리포터, 진행자 등으로 활동했다.
