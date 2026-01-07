‘모범택시3’ 피날레 앞둔 이제훈, 2月 데뷔 20주년 팬미팅 ‘Our 20th Moment’ 개최
[스포츠조선 조민정 기자] 데뷔 20주년을 맞은 배우 이제훈이 2026년 대형 팬미팅을 개최하고 오랜 시간 함께해 온 팬들과 특별한 추억 만들기에 나선다.
이제훈은 2월 28일 토요일 오후 2시와 오후 7시 총 2회에 걸쳐 서울 강남구 삼성동 코엑스아티움에서 2026 이제훈 팬미팅 [ Our 20th Moment ]를 연다. 소속사 컴퍼니온은 최근 팬미팅 공식 포스터를 선공개하며 관련 소식을 전했다.
공개된 포스터 속에서 이제훈은 리본 장식이 더해진 수트 의상을 입고 특유의 훈훈한 미소를 짓고 있다. 20주년을 기념해 팬들 앞에 선물처럼 등장한 듯한 콘셉트가 그대로 드러나며 팬미팅을 기다리는 이들의 설렘을 키웠다. 포스터 공개 직후 온라인 커뮤니티와 포털 사이트에서는 완벽 비주얼과 따뜻한 분위기가 돋보인다는 반응이 이어졌다.
이제훈은 2006년 데뷔 후 20년 동안 꾸준히 필모그래피를 쌓아온 연기파 배우다. 2011년 영화 파수꾼으로 날것의 강렬한 매력을 보여주며 본격적으로 얼굴을 알렸고 2012년 영화 건축학개론을 통해 대세 배우 반열에 올랐다. 이후 2016년 tvN 드라마 시그널로 브라운관에서도 독보적인 존재감을 인정받았다.
2021년부터는 SBS 금토드라마 모범택시 시리즈의 주인공 김도기 역으로 시청자들의 압도적인 지지를 받았다. 시즌을 거듭할수록 깊어지는 연기력으로 캐릭터를 완벽히 소화했고 2025년 SBS 연기대상에서는 모범택시 시리즈로 두 번째 대상을 수상하는 기록까지 세웠다. 이 같은 성과는 팬미팅 20주년 기념 행사에서도 중요한 토크 주제가 될 전망이다.
컴퍼니온 측은 여러 번의 팬미팅을 통해 팬들과 진심 어린 소통을 이어온 이제훈 배우의 20주년 기념 무대인 만큼 그 어느 때보다 의미가 크다고 밝혔다. 또한 팬분들께서 힐링할 수 있는 좋은 시간이 되길 바란다며 행사를 준비하는 각오와 기대감을 전했다.
이번 팬미팅 티켓은 공식 예매처인 NOL 티켓에서 단독 판매된다. 1월 14일 수요일 오후 7시부터 15일 목요일 오후 11시 59분까지 팬클럽 선예매가 먼저 진행되고 16일 금요일 오후 8시부터는 일반 예매가 시작된다. 자세한 내용은 컴퍼니온 공식 홈페이지와 NOL 티켓 홈페이지에서 확인할 수 있다.
한편 이제훈은 현재 SBS 금토드라마 모범택시3에서 김도기 역으로 활약하며 마지막까지 막강한 시청률과 화제성을 이끌고 있다. 이번 주 금요일과 토요일 오후 9시 50분에 마지막 주 방송을 앞두고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
