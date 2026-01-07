'발로란트' e스포츠의 퍼시픽 대회 '2026 VCT 퍼시픽' 킥오프, 22일 개막

퍼시픽 출전팀들의 전력을 미리 확인할 수 있는 2026 시즌 VCT 퍼시픽 킥오프가 오는 22일부터 3주간 열린다.

라이엇게임즈는 '발로란트' e스포츠 대회인 2026 VCT 퍼시픽 킥오프가 22일 서울 SOOP 상암 콜로세움에서 막을 올리며 현장 관람을 위한 티켓 판매는 9일부터 시작된다고 밝혔다.

VCT 퍼시픽은 4개의 '발로란트' e스포츠 국제 리그(아메리카스, EMEA, CN 포함) 중 하나다. 국제 리그는 마스터스와 챔피언스 등 세계 무대로 향하는 진출권을 얻을 수 있는 관문인 만큼 모든 팀에 중요한 의미가 있다. 이번 킥오프에서 상위 성적을 거둔 3개 팀에게는 오는 3월 칠레 산티아고에서 열리는 올해 첫 국제 대회인 '마스터스 산티아고' 진출권이 주어진다.

22일부터 2월 15일까지 약 3주간 진행되며 총 12개팀이 참가한다. 2025 VCT 퍼시픽 어센션을 통해 승격한 농심 레드포스와 바렐(VARREL)이 경쟁에 합류한다. 2025 챔피언스 진출팀인 페이퍼 렉스(PRX), 렉스 리검 퀀(RRQ), T1, DRX는 상위조 2라운드 직행 혜택을 받았으며 다른 팀들은 무작위 추첨을 통해 1라운드 대진이 결정된다. VCT 퍼시픽 킥오프는 세 번 패해야 탈락하는 '트리플 엘리미네이션' 방식을 도입해 시즌 초반부터 대회에 긴장감을 한층 더할 전망이다.

현장 관람을 위한 티켓은 NOL티켓(인터파크 티켓)을 통해 9일 정오부터 판매된다. 대회는 SOOP(발로란트 공식), 치지직(발로란트 코리아), 유튜브(VCT KR)를 통해 생중계된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

