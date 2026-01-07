'유재석과 결별' 이미주, AOMG 가더니 확 달라진 분위기

기사입력 2026-01-07 18:29


'유재석과 결별' 이미주, AOMG 가더니 확 달라진 분위기

[스포츠조선 조지영 기자] 이미주가 3색 프로필 사진으로 무궁무진한 매력을 입증했다.

이미주는 지난 6일 오후 글로벌 레이블 AOMG 공식 SNS를 통해 새로운 프로필 사진을 공개했다.

AOMG 합류 후 처음 공개된 이번 프로필 사진에서 이미주의 다채로운 비주얼 스펙트럼이 선명하게 드러났다. 이미주는 서로 다른 룩을 자신만의 개성으로 소화하고 색다른 포트레이트를 완성했다.

먼저 차분한 화이트 슈트를 입은 이미주는 내추럴하고 우아한 미모와 함께 맑고 투명한 분위기를 발산했다. 블랙 미니 원피스 차림으로는 위트 있는 포즈와 사랑스럽고도 세련된 무드로 이목을 사로잡았다. AOMG의 색채가 녹아든 마지막 버전 이미지는 이미주의 자유분방하고 힙한 에너지로 반전을 매력을 선사한다.

지난해 이미주는 음악과 예능, 라디오, 웹 콘텐츠 등 분야를 넘나드는 활약을 펼쳤다. '커플팰리스2', '진짜 괜찮은 사람', '석삼플레이' 등 다양한 예능에서 특유의 사랑스럽고 매력적인 캐릭터로 시청자들의 큰 사랑을 받았다. 또한 '두시탈출 컬투쇼', '이은지의 가요광장', 'IDOL RADIO(아이돌 라디오) 시즌4'의 스페셜 DJ를 맡아 센스 넘치는 입담으로 매끄러운 진행을 이끌었다.

연말에는 러블리즈 완전체로 '2025 KBS 가요대축제'에 출연해 대표곡 'Ah-Choo(아츄)', '종소리'로 레전드 무대를 새로 썼다. 현재 개인 유튜브 채널 '그냥 이미주'를 통해 다채로운 콘텐츠를 선보이며 팬들과의 소통을 이어가고 있다.

최근 AOMG 합류를 발표한 이미주는 이날 새 프로필 사진으로 2026년 활발한 활동을 예고했다. AOMG 2.0 리브랜딩 'Make It New(메이크 잇 뉴)' 프로젝트의 핵심 주자이자 육각형 아티스트 이미주의 전방위 행보가 기대된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

권상우, '180cm+훈남' 17세子 얼굴 첫 공개 "아들 생각할때 측은해" ('유퀴즈')

2.

'신민아♥' 김우빈, 스페인 신혼여행 목격담 떴다..결혼반지 끼고 한식당 데이트

3.

[공식] 손담비 측 "'시동생 성범죄 사건' 악플 고소 이유, 심각한 인격 모독…오랜 기간 고통"

4.

장예원, 주식 수익률 '323%' 대박에도 아쉬움..."효자 될 줄 알았더라면"

5.

"母 죽도록 미워"라던 임형주, 어머니와 갈등 우려에 해명 "철없을적 과거형"

연예 많이본뉴스
1.

권상우, '180cm+훈남' 17세子 얼굴 첫 공개 "아들 생각할때 측은해" ('유퀴즈')

2.

'신민아♥' 김우빈, 스페인 신혼여행 목격담 떴다..결혼반지 끼고 한식당 데이트

3.

[공식] 손담비 측 "'시동생 성범죄 사건' 악플 고소 이유, 심각한 인격 모독…오랜 기간 고통"

4.

장예원, 주식 수익률 '323%' 대박에도 아쉬움..."효자 될 줄 알았더라면"

5.

"母 죽도록 미워"라던 임형주, 어머니와 갈등 우려에 해명 "철없을적 과거형"

스포츠 많이본뉴스
1.

사우디 '2000억' 거절한 손흥민이 롤모델, SON과 이별 후 눈물 펑펑...하지만 쏘니 따라 MLS는 싫다 '이유는 돈'

2.

은퇴 고민 → 첫우승 도전! 180도 달라진 마지막 유니콘의 인생역정…해피엔딩 될까 [인터뷰]

3.

히어로즈의 대주자 스페셜리스트→두산-롯데 코치...친정의 품으로 돌아왔다

4.

[오피셜]차두리가 선택했다! 화성, '라인 컨트롤러' 양시후 영입으로 수비 조직력 업그레이드

5.

'재팬 다저스' 보고 눈 뒤집혔다! 자이언츠가 '이정후의 나라' 한국에 올인하는 진짜 이유 → 사장+팀장급 17명 총출동!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.