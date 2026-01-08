故 안성기, 관리소 직원들에 매년 호텔 식사 대접..미담에 누리꾼들 “진짜 어른”

기사입력 2026-01-08 08:40


[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고(故) 안성기의 따뜻한 인품을 보여주는 생전 미담이 뒤늦게 전해지며 많은 이들에게 마음에 깊은 감동을 줬다.

지난 7일 한 온라인 커뮤니티에는 '고 안성기 배우님 인품'이라는 제목의 게시글이 올라왔다.

작성자는 안성기가 한남더힐에 거주하던 당시를 회상하며 "1년에 한 번씩 관리사무소 직원 전원을 힐튼호텔로 초청해 식사를 대접했다"고 밝혔다.

이어 "안성기 배우는 정장을, 배우자분은 한복을 곱게 차려입고 직원 한 명 한 명과 사진 촬영까지 해줬다"며 "유명 인사가 팁이나 선물을 준 이야기는 들어봤어도, 이렇게 별도의 자리를 마련해 마음을 전한 경우는 처음이었다"고 전했다. 작성자는 "고 안성기 배우님, 좋은 곳으로 가셔서 더 많은 사랑을 받으시길 바란다"며 애도의 뜻을 덧붙였다.

댓글을 통해 전해진 또 다른 미담도 눈길을 끌었다. 한 누리꾼은 "부산국제영화제 초기에 해운대에서 김해공항으로 가는 리무진 버스를 탔는데 안성기 배우가 함께 타고 계셨다"며 "평범한 정장 차림에 가방 하나만 들고 계셨는데, 다른 배우들이 매니저와 함께 고급 차량을 이용하던 모습과 대비돼 더욱 인상 깊었다"고 회상했다.

이외에도 "괜히 국민 배우라 불린 게 아니다", "따뜻하고 예의 있는 사회를 바란다는 고인의 말씀이 오래 기억되길 바란다"는 추모 댓글이 이어지고 있다.

안성기는 지난 5일 오전 9시께 혈액암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 74세. 고인은 2019년 혈액암 진단을 받은 이후 치료를 받아왔다.

발인은 9일 오전 6시이며, 장지는 양평 별그리다다다. 같은 날 오전 8시 명동성당에서 장례 미사가 열리고, 오전 9시에는 영화인협회 주관의 영결식이 진행될 예정이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

