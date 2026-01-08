'결혼 32년차' 하희라 "♥최수종과 어제 키스..뽀뽀 아니다"(옥문아)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 하희라가 결혼 32년차에도 여전한 달달함을 뽐냈다.

8일 KBS2' 옥탑방의 문제아들' 측은 "김영옥&하희라, 경험치 만렙의 인생 조언!"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 게스트로는 김영옥과 하희라가 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 홍진경은 "나 진짜 궁금한 거 있다. 마지막 키스가 언제냐"라고 물었고, 하희라는 "오늘은 그럴 시간이 없었고, 어제"라고 수줍게 이야기 했다.

이어 "결혼한 지 32년 됐다"며 "키스와 뽀뽀 중간 사이쯤으로 했다"고 솔직하게 이야기 했다.


이를 들은 양세찬은 홍진경에게 "누나 마지막 키스는 언제냐"라고 물었고, 최근 이혼 소식을 전한 홍진경은 크게 당황하며 "나? 내 마지막 키스를 왜 물어보냐. 생각할 수록 열받는다. 너 미친 거 아니냐"라고 발끈해 웃음을 안겼다.

김영옥과 하희라가 출연하는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 오늘 밤(8일) 저녁 8시 30분 방송된다.

