구혜선, 41살에 카이스트 조기 졸업.."다음은 박사?"
[스포츠조선 김소희 기자]배우 구혜선이 카이스트 조기 졸업 소식을 전했다.
구혜선은 8일 자신의 계정에 "석사 논문 합격하여 조기 졸업을 합니다. 따끈한 제본이 도착했어요. 다음은 박사?! 필승!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 구혜선은 학사모를 쓴 채 환한 미소로 포즈를 취하고 있다. 지적인 분위기가 어우러지며 눈길을 끌었다.
특히 구혜선은 석사 학위 논문도 함께 공개해 이목을 집중시켰다. '제5의 벽: 재투사로 형성된 1인 미디어 시대'라는 제목의 논문으로 합격 판정을 받으며 조기 졸업이라는 성과를 이뤄낸 것. 논문 제본을 품에 안은 채 기쁨을 만끽하는 모습에서는 그간의 노력이 고스란히 느껴졌다.
최근 구혜선은 KAIST 미래전략대학원 석사과정 중에 납작하게 펴지는 헤어롤 '쿠롤'을 개발해 런칭했다.
'쿠롤'은 일반 헤어롤에서 가장 큰 부피를 차지했던 플라스틱 구조를 생략해 플라스틱을 80%나 줄인 친환경 디자인으로 이목을 집중시켰다.
또한 최근 KAIST가 발표한 신문화전략 'QAIST' 우수성과자 19팀 가운데, 구혜선은 창의인재 부문 특별 포상 수상자로 선정됐다.
한편 구혜선은 배우뿐만 아니라 영화감독, 작곡가, 화가, 작가로 활동 중이며 지난 2024년 6월에는 카이스트(KAIST) 과학저널리즘대학원 공학 석사과정 합격까지 전해 화제를 모은 바 있다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.