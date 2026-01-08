유재석 웃고울린 양념치킨 개발자 별세...'맥시칸' 설립자 윤종계, 치킨무도 처음 만들어

[스포츠조선 박아람 기자] tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블록'(이하 유퀴즈)에 출연해 감동을 안긴바 있는 양념치킨과 치킨무의 개발자 윤종계 맥시칸치킨 창업자가 지난달 30일 세상을 떠났다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.
윤종계 창업자의 유족은 "고인이 지난달 30일 새벽 5시쯤 경북 청도에 있는 자택에서 지병으로 별세했다"고 8일 언론계에 전했다. 향년 74세.
1952년 4월 대구에서 태어난 윤종계 창업자는 인쇄소를 운영하다가 사업 실패를 겪은 뒤, 1970년대 후반 대구 효목동에서 작은 통닭집 '계성통닭'을 열며 외식업에 발을 들였다. 이곳에서 그는 물엿과 고춧가루를 활용한 붉은 양념소스와 닭을 미리 간해 숙성시키는 염지 방식을 도입해 이전과는 전혀 다른 치킨 맛을 선보였다. 염지법은 닭고기를 소금과 설탕, 향신료를 섞은 물에 담그거나 양념을 직접 문질러 풍미와 식감을 개선하는 조리 전 과정이다.
윤 창업자는 2020년 '유퀴즈'에 출연해 1980년대 초 대구에서 작은 치킨집을 운영하던 시절을 떠올리며 양념치킨 탄생 과정을 설명했다.
그는 프라이드 치킨이 식으면 퍽퍽해지는 문제를 해결하기 위해 김치처럼 붉은 양념을 묻히는 방식을 떠올렸고, 6개월간 시행착오 끝에 동네 할머니의 조언으로 물엿을 넣으면서 지금의 맛이 완성됐다고 밝혔다.
처음엔 "손에 소스가 묻는다"는 이유로 외면받았지만, 이후 손님들이 줄을 서서 기다릴 정도로 큰 인기를 끌었고, 세계 최초로 치킨 TV 광고도 진행했다고 전했다. 가맹 문의가 하루 수십 건씩 몰렸다는 그는 당시 수익을 두고 "불도저로 돈을 밀었다"고 표현해 MC인 유재석의 웃음을 자아냈다.
고인은 양념치킨과 치킨무를 개발하고도 특허를 내지 않았다고 밝혔다. 당시 특허 제도를 잘 알지 못했고, 이후 직원이 유사한 특허를 신청했지만 처벌 대신 자진 포기를 선택하면서 결국 누구나 양념치킨을 만들 수 있게 됐다고 설명했다.
1985년 그는 '맥시칸치킨'이라는 브랜드를 공식 출범시켰다. 그가 만든 양념치킨은 이후 업계 전반의 기준으로 자리 잡았고, 수많은 치킨 프랜차이즈가 이 흐름 속에서 성장했다. 그는 1988년 하림과 육계 공급 계약을 맺었으며, 전성기에는 전국에 1,700곳이 넘는 가맹점을 운영하기도 했다. 다만 2000년대 초 사업 구조 전환 과정에서 어려움을 겪으며 2003년 무렵 브랜드 운영을 중단했다. 황 씨는 "독일산 설비를 들여와 새로운 시도를 하던 과정에서 여러 난관이 있었다"고 전했다.