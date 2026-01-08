“바람났어?” 김승수, ♥전문의와 위태로운 관계 (사랑을 처방해 드립니다)
[스포츠조선 박아람 기자] 30년 원수의 역사와 전통을 자랑하는 두 집안의 이야기 '사랑을 처방해 드립니다'가 2차 티저를 공개하며 예비 시청자들의 기대감을 불러일으키고 있다.
오는 31일 저녁 8시 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'(연출 한준서 / 극본 박지숙 / 제작 HB엔터테인먼트)는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다.
오늘(8일) 공개된 2차 티저 영상은 운명처럼 재회한 공주아(진세연 분)와 양현빈(박기웅 분)의 모습으로 시작된다. 이름을 묻는 양현빈을 향해 공주아는 "비밀"이라 답하며 묘한 설렘을 자아낸다. 여기에 공주아를 자신의 첫사랑이라고 소개하는 양현빈의 모습이 이어지며 앞으로 펼쳐질 두 사람의 로맨스 서사에 불을 지핀다.
반면 한성미(유호정 분)는 "사랑 같은 소리 하네"라는 냉소적인 일침으로 공정한(김승수 분)과의 위태로운 관계를 드러낸다. 급기야 선포된 공정한의 이혼 선언과 "바람 났어?"라며 한성미를 추궁하는 딸 공주아의 모습은 이들 가족의 숨겨진 사연에 대한 궁금증을 증폭시킨다.
이어 치료도 처방도 불가한 두 원수 집안의 끝장내기 선언이 시작된다. "끔찍한 원수예요"라는 공주아의 말은 절대 이루어질 수 없는 두 집안의 질긴 악연을 암시한다. 만나기만 하면 으르렁거리는 공정한과 양동익(김형묵 분), 그리고 불꽃 신경전을 벌이는 한성미와 차세리(소이현 분)의 모습은 두 집안의 앙숙 케미를 예고하며 흥미를 자극한다.
특히 영상 말미 "시작했는데 끝을 봐야죠"라는 양현빈의 한마디는 드라마를 향한 기대감을 한껏 끌어올린다. 두 집안의 악연을 끝내기 위한 마지막 처방의 서막이 오른 가운데, 과연 이들이 30년의 벽을 허물고 진정한 가족으로 변모할 수 있을지 이목이 쏠린다.
이처럼 '사랑을 처방해 드립니다'는 웃음과 공감을 모두 자아내는 이야기로 안방극장을 따뜻하게 물들일 예정이다. 파격적인 두 집안의 서사와 앙숙 케미를 만나볼 수 있는 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'는 오는 31일 저녁 8시에 첫 방송된다.
