e스포츠 월드컵 재단이 개최하는 글로벌 국가 대항 e스포츠 대회 '2026 e스포츠 네이션스 컵', 국가대표팀 운영안 발표

|
e스포츠 월드컵 재단(이하 EWCF)은 올 11월 사우디아라비아 리야드서 첫 개최 예정인 글로벌 국가 대항 e스포츠 대회 '2026 e스포츠 네이션스 컵(ENC)'을 위한 국가대표팀 운영 체계를 공식 발표하고, 공식 국가대표팀 파트너 지원 접수를 시작한다고 9일 밝혔다.
국가대표팀 파트너는 각국의 ENC 2026 공식 파트너로서, 글로벌 무대에서 자국의 국가대표 e스포츠 팀을 구성하고 대표하는 역할을 맡게 된다. 또 EWCF와 협력해 ENC 국가대표 체계 총괄, 종목별 국가대표팀 코치 관리 및 지원, ENC 체계 내 게임 파트너사 및 클럽과의 협업 조율 등을 한다.
국가대표팀 파트너는 대회를 넘어 마케팅, 커뮤니케이션, 커뮤니티 참여 등을 통해 국가대표팀의 정체성을 구축할 것이라고 EWCF는 전했다. 또 크리에이터, 미디어, 공공기관 등과 협력해 지역 사회를 활성화함으로써, 자국 대표팀을 위한 국가 단위 팬덤을 구축한다. 국가대표팀 파트너가 국가대표팀을 조직하고 대표하는 한편 경기 공정성과 선수 자격 기준은 ENC 규정 및 퍼블리셔와 연계된 절차에 따라 관리된다고 전했다.
펀드는 팬 참여 형태의 훈련캠프와 부트캠프와 시범 경기, 쇼케이스 이벤트, 공식 와치 파티, 국가대표팀 투어, 주요 게임 및 스포츠 행사 참여 등이 포함된 활동도 지원한다고 밝혔다.
랄프 라이히어트(Ralf Reichert) EWCF 최고경영자(CEO)는 "EWCF는 e스포츠의 위상을 높이고 이를 지속 가능한 산업으로 만드는 것을 목표로 하는 만큼 ENC는 그 여정에서 필수적인 요소"라며 "이번 지원 절차를 통해 신뢰할 수 있는 국가대표팀 파트너들과 함께 각국이 e스포츠에서 대표되는 방식에 대한 체계를 정의하고자 한다"고 밝혔다. 이어 "이를 위해 명확한 역할 분담과 정렬된 거버넌스, 그리고 선수, 게임 파트너, 팬 모두에게 최선인 시스템을 구축할 것"이라고 덧붙였다.
국가대표팀 파트너 지원 대상은 e스포츠 단체, 클럽을 비롯해 에이전시, NGO, 국가 e스포츠 및 체육 연맹과 협회, 공인 정부 기관, 콘텐츠 크리에이터 그리고 국가 생태계와 긴밀한 네트워크를 보유한 경험 많은 e스포츠 전문가 등이다.
지원 접수는 ENC 홈페이지에서 진행중으로 오는 31일 마감된다. 접수된 신청서는 거버넌스 기준, 생태계 내 위상, 운영 역량, 커뮤니티 영향력, 퍼블리셔 요건과의 부합성 등을 종합적으로 평가하는 심사 절차를 통해 검토되고, 첫 승인 국가대표팀 파트너 명단은 조만간 발표될 예정이라고 EWCF는 전했다.
ENC는 2026년 11월 리야드에서 첫 개최 후 순회 도시 개최 모델로 전환, 2년마다 개최될 예정이다. 이를 통해 선수와 e스포츠 조직에 안정적 대회 구조를 제공하고, 국가대표팀 프로그램에 대한 장기적 투자를 촉진할 것이라고 재단측은 전했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com