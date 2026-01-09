강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

|
[스포츠조선 박아람 기자] 자택 침입 강도 피해를 입은 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 피고소인 자격으로 경찰에 출석했다.
또 "아티스트 권익 보호를 최우선으로 삼고 있으며, 가해 행위에 대해서는 민·형사상 모든 법적 조치를 검토 중"이라며 "추가 피해 방지를 위해 책임 있게 대응하고 수사에도 적극 협조하겠다"고 덧붙였다.
이 과정에서 나나 모녀는 부상을 입었고, A씨 역시 턱 부위에 부상을 입은 것으로 알려졌다. 경찰은 나나 모녀의 행위가 정당방위에 해당한다고 판단해 이들을 입건하지 않았다. 또한 A씨가 특정 연예인이나 사생팬 범행은 아닌 것으로 보고 있다.
그러나 이후 구치소에 수감 중인 A씨가 나나를 살인미수 혐의로 역고소하면서 논란이 됐다. 이에 대해 소속사 측은 "가해자가 어떠한 반성의 태도 없이 피해자인 나나 배우를 상대로 별건의 고소를 제기하며, 피해자가 유명인이라는 점을 악용하고 있다"며 "반인륜적인 행위로 2차 피해를 야기하고 있다"고 강하게 비판했다.
나나 역시 개인 계정을 통해 "말도 안 되는 상황들이 지금도 벌어지고 있고, 이를 헤쳐 나가야 하는 상황에 놓여 있다"며 "의도치 않게 이런 일로 불안감을 드리게 돼 죄송하다"고 심경을 전했다.