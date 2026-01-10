전현무, 女배우와 뜻밖의 인연 "YTN 앵커할 때 만나..그분은 아나운서 학원 선생님" ('전현무계획')

기사입력 2026-01-10 07:58


전현무, 女배우와 뜻밖의 인연 "YTN 앵커할 때 만나..그분은 아나운서…

[스포츠조선 정유나 기자] '전현무계획3' 전현무-곽튜브가 김혜은-안소희와 함께 '부산의 숨은 맛'을 탈탈 털며 안방극장에 제대로 된 식도락 한 상을 차렸다.

9일(금) 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 13회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 김혜은-안소희가 부산까지 내려가 종횡무진 먹트립을 펼쳤다. 이들은 특별한 '양수백'과 대구 뽈찜, 부산 토박이 김혜은이 직접 설계한 '김혜은계획' 해녀 맛집까지 모두 섭렵하며 솔직한 토크까지 곁들여 시청자들에게 신선한 정보와 웃음을 안겼다.

이날 '명불허전 미식 도시' 부산에 다시 발을 디딘 전현무는 "시즌 1,2,3 모두 왔지만 우린 뻔한 곳은 안 간다"며 자신감을 드러냈다. 이어 "첫 끼는 우리가 간 곳 중 제일 신기한 곳"이라며 기대감을 끌어올린 뒤, "곽튜브가 노래처럼 말하던 메뉴! 수백을 먹으러 가자"며 45년 전통의 '양수백' 맛집으로 향했다. 처음 보는 메뉴에 곽튜브는 "충격이다. 이런 곳이 있어요?"라며 동공을 확장했고, 한 입 맛본 뒤에는 "양의 꼬릿함이 味(미)쳤다"며 엄지를 번쩍 들었다. 전현무 역시 깊고 묵직한 국물 맛에 "너무 맛있다"를 연발하더니 "국물에 곡물이 들어간 것 같다"고 정확히 짚어내 '먹브로' 맏형의 클래스를 증명했다.

뜨끈하게 배를 데운 뒤, 전현무는 "오늘 먹친구 중 한 분은 부산 토박이, 다른 분은 너(곽튜브)랑 동갑인 천만 배우"라며 김혜은, 안소희를 소개했다. 곽튜브는 안소희를 '뮤즈'라고 표현하며 "동갑이 데뷔하는 게 신기했다"고 마음을 전했다. 이에 안소희는 "편하게 해, 준빈아~"라며 반말을 허락해 분위기를 단숨에 풀어놓더니 "곽튜브 채널 너무 잘 보고 있다"고 화답했다. 화기애애한 기류 속 네 사람은 '대구 뽈찜' 맛집으로 이동해, 재료 위에 양념을 '툭' 얹은 독특한 자태에 감탄하며, 전현무표 조합으로 먹방 텐션을 끌어올렸다.


전현무, 女배우와 뜻밖의 인연 "YTN 앵커할 때 만나..그분은 아나운서…
식사 도중 안소희는 현재 출연 중인 작품에 대해 "총 네 가지 사투리가 나오는데, 경상도 사투리가 제일 어렵더라"고 털어놨다. 그러자 전현무는 기다렸다는 듯 즉각 나서 "경상도는 슬슬 슥는기지~"라며 사투리를 구사했고, 곽튜브는 "지금 원어민이 둘이나 있는데.."라며 어이없어 해 현장을 초토화시켰다. 이어 곽튜브는 전현무, 김혜은에게 "두 분은 어떻게 아는 사이냐"고 물었다. 김혜은은 "(처음 본 건) 현무씨가 YTN 앵커 할 때였다. 그때 나는 아나운서 아카데미의 선생님이었다"고 밝혔다. 이에 전현무는 "(김혜은씨가) 옆반 선생님이셨다"고 덧붙였고, 곽튜브는 "그때 전현무라는 학생은 어땠냐"고 물었다. 김혜은은 "그때도 되게 호감형이었다. 훈남 스타일은 아니지만 귀엽고 밝은 이미지였다"고 회상했다. 그러자 전현무는 "아이돌 상이죠~"라며 훅 치고 들어가 모두를 폭소케 했다.

웃음과 함께 분위기는 '김혜은계획'으로 이어졌다. 세 사람을 부산 대변항으로 이끈 김혜은은 "이준호, 진선규, 김민하를 데려왔었는데 반응이 폭발적이었다"며 강한 자신감을 보였다. 해녀들이 직접 운영하는 노포에 도착하자, 전현무는 "누나! 이미 합격이에요"라며 박수를 보냈고, 당일 잡은 해물 모둠, 장어구이, 전복죽이 차례로 등장하자 네 사람은 '네버엔딩' 먹방을 펼쳤다. 그러던 중 곽튜브는 전현무에게 "나중에 여기 데이트코스로 오실 것 같다. 썸타는 분이랑~"이라고 했지만, 전현무는 "썸 타? 속이 탄다"고 받아쳐 웃음에 쐐기를 박았다.

유쾌한 웃음 속에 부산 먹트립이 마무리 된 가운데, 이어진 예고편에는 '맛이란 맛은 다 모인' 경남 창원을 찾은 전현무-곽튜브의 먹트립이 포착돼 다음 방송에 대한 기대감을 끌어올렸다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이용식, '부모·친형과 절연' 박수홍에 "다 퍼줄게"…"살면서 갚겠다" 울컥

2.

"나 살고 싶어"..향년 25세 故 김형은, 비극적 사망 19년째 애도의 눈물

3.

'46세' 김양, 빌라 재개발로 '집값 5배 폭등'…"200억 됐다고?" 장민호 깜짝

4.

'월수익 1억' 쯔양, 재테크 안 한다더니…박명수 "돈 필요해?" 깜짝 ('할명수')

5.

'부모·형과 절연' 박수홍, 딸 재이 '난생 첫 할아버지' 만났다..."이용식 껌딱지"

연예 많이본뉴스
1.

이용식, '부모·친형과 절연' 박수홍에 "다 퍼줄게"…"살면서 갚겠다" 울컥

2.

"나 살고 싶어"..향년 25세 故 김형은, 비극적 사망 19년째 애도의 눈물

3.

'46세' 김양, 빌라 재개발로 '집값 5배 폭등'…"200억 됐다고?" 장민호 깜짝

4.

'월수익 1억' 쯔양, 재테크 안 한다더니…박명수 "돈 필요해?" 깜짝 ('할명수')

5.

'부모·형과 절연' 박수홍, 딸 재이 '난생 첫 할아버지' 만났다..."이용식 껌딱지"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김상식 매직 또 터졌다' 또 세트피스에서 2골 폭발! 키르기스스탄 2-1 제압 베트남 2승.. 아시안컵 8강 코앞

2.

"가을에 제대로 쓰자" 김범수 영입 가능성 제로수렴, 동생도 빨리 못온다...시즌 초 뭘로 버티나

3.

'韓 축구 기대감 폭발' 김민재 "레알 마드리드 전격 이적 가능"→"EPL 빅클럽 입성 예고"..."이적 생각 X" 선언해도 뜨겁다, 끝없는 구애 등장

4.

"팬들과 한판 붙었다" 손흥민 없는 토트넘, 기강 '와르르' 무너진 현실...핵심 수비수, 이적 결심까지 "올여름 떠나길 원해"

5.

[오피셜]"존슨 팔아버린 토트넘, 스텝 제대로 꼬였다" 쿠두스 부상 장기 결장.. 3월 A매치 이후에나 복귀 가능

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.