안성재, 굽혀 펴지지 않는 손가락..“사고로 잘려서 다시 붙여”

기사입력 2026-01-11 10:05


안성재, 굽혀 펴지지 않는 손가락..“사고로 잘려서 다시 붙여”

안성재, 굽혀 펴지지 않는 손가락..“사고로 잘려서 다시 붙여”

[스포츠조선 박아람 기자] 요리연구가 안성재의 펴지지 않은 손가락에 담긴 사연이 전해졌다.

지난 10일 유튜브 채널 '셰프 안성재'에는 '여기가 극락? 선재스님과 함께 만든 사찰음식 한 상과 함께하는 흑백요리사 시즌2 리뷰 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 선재스님은 안성재와 대화를 나누던 중 그의 손을 유심히 보며 "그런데 손가락 하나가 왜 그래요?"고 물었다.

이에 안성재는 "어렸을 때 형이랑 놀다가 손가락이 잘렸었다"고 털어놨다.

그는 "독이 오를 수 있어서 병원에서는 자르자고 했는데 어머니가 이거를 안 잘랐다"며 "저희가 강원도에 살고 있었을 때였다. (잘린 손가락을) 잡고서 3시간 동안 택시를 타고 가서 다시 그렇게 하셨다고 말씀하시는 것을 들었다"고 설명했다. 이어 실제로 손가락을 움직여 보이기도 했다.

사연을 들은 선재스님은 "그래도 멋져요. 그 손으로 요리를 하시고"며 안성재를 격려해 훈훈함을 더했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'모범택시' 배우 故 이윤희, 갑작스러운 사망..."지병도 없었는데" 비통한 1주기

2.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

3.

원로 개그맨, 아내에 손찌검에 경찰 출동..."고성 오가자 이웃이 신고" ('동치미')

4.

현주엽, 약으로 버티는 아들에 사과했지만..."왜 이제와서 챙기는 척" ('아빠하고')

5.

'시각장애 4급' 송승환, 故 김자옥이 살렸다 "통 크게 돈 빌려줘" ('데이앤나잇')

연예 많이본뉴스
1.

'모범택시' 배우 故 이윤희, 갑작스러운 사망..."지병도 없었는데" 비통한 1주기

2.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

3.

원로 개그맨, 아내에 손찌검에 경찰 출동..."고성 오가자 이웃이 신고" ('동치미')

4.

현주엽, 약으로 버티는 아들에 사과했지만..."왜 이제와서 챙기는 척" ('아빠하고')

5.

'시각장애 4급' 송승환, 故 김자옥이 살렸다 "통 크게 돈 빌려줘" ('데이앤나잇')

스포츠 많이본뉴스
1.

LG는 먼저 움직인다, 한화-두산도 안심 못한다…무려 '국대'인데 수요 없을까, 역대급 FA 전쟁 또 터지나

2.

'정말 쇼킹' FA컵 역대급 117계단 차 대이변! '디펜딩 챔피언' 크리스탈팰리스, 6부 '파트 타임 선수 클럽' 매클즈필드에 1-2 충격패

3.

'이 결단' 없었다면 선두 질주 있었을까…포지션 대변신에 1위까지 꿰찼다 "아직 어렵긴 하네요"

4.

시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"

5.

'진짜 O라이다' 가을야구 경험한 '도파민 중독자들' LG 우승 위협할 팀 맞네

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.