안성재, 굽혀 펴지지 않는 손가락..“사고로 잘려서 다시 붙여”
[스포츠조선 박아람 기자] 요리연구가 안성재의 펴지지 않은 손가락에 담긴 사연이 전해졌다.
지난 10일 유튜브 채널 '셰프 안성재'에는 '여기가 극락? 선재스님과 함께 만든 사찰음식 한 상과 함께하는 흑백요리사 시즌2 리뷰 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 선재스님은 안성재와 대화를 나누던 중 그의 손을 유심히 보며 "그런데 손가락 하나가 왜 그래요?"고 물었다.
이에 안성재는 "어렸을 때 형이랑 놀다가 손가락이 잘렸었다"고 털어놨다.
그는 "독이 오를 수 있어서 병원에서는 자르자고 했는데 어머니가 이거를 안 잘랐다"며 "저희가 강원도에 살고 있었을 때였다. (잘린 손가락을) 잡고서 3시간 동안 택시를 타고 가서 다시 그렇게 하셨다고 말씀하시는 것을 들었다"고 설명했다. 이어 실제로 손가락을 움직여 보이기도 했다.
사연을 들은 선재스님은 "그래도 멋져요. 그 손으로 요리를 하시고"며 안성재를 격려해 훈훈함을 더했다.
