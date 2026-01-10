'은퇴' 황재균 "창피하게 야구하고 싶지 않았다" 팬들 눈물바다

[스포츠조선 정유나 기자] '불후의 명곡' 황재균이 프로 은퇴 후 첫 예능에서 로커로 전격 변신한다. 이 가운데 황재균이 20년 야구 인생을 마무리한 소감을 밝힌다.
KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(10일) 방송되는 739회는 '2026 프로야구 특집'이 전파를 탄다.
이번 특집은 국내 프로 스포츠 최초 1200만 관중 돌파라는 대기록을 기념하며, 오는 3월 2026 프로야구 개막을 앞둔 팬들에게 만루홈런급 웃음과 감동을 선사한다. 김병현, 박용택, 이대형, 정근우, 황재균, 유희관, 최주환, 김태연, 전사민, 임준형 등 전현직 야구 스타 10인이 출격해 '불후의 명곡' 트로피를 향한 치열한 승부에 나선다.
이 가운데 황재균이 파격적인 로커 변신과 함께 선배들을 향한 매운맛 도발로 예능감을 뽐낸다. 은퇴 후 첫 예능 나들이로 '불후' 무대를 선택한 그는, 지난 20년 야구 인생에 마침표를 찍고 새로운 세상으로 나아가겠다는 의지를 표현한다.
황재균은 스스로 노래를 잘하는 편이 아니라고 밝히면서도 거침없는 자신감을 드러내 눈길을 끈다. 그는 "저한테 진 분은 앞으로 노래하지 마라"라는 선전포고로 토크대기실을 술렁이게 만든다. 이어 "형들이 노래 실력으로 나를 너무 무시해서 '저 형들 한 번은 이기고 싶다'는 마음으로 준비했다. 딱 1승만 하고 싶다"라고 당찬 포부를 밝혀 선배들을 긴장시킨다.
황재균이 야심 차게 준비한 곡은 YB의 '나는 나비'. 로커 느낌이 물씬 풍기는 스타일로 변신한 그는 가죽 재킷에 강렬한 호피 무늬 구두로 패션 센스를 과시한다. 이를 본 정근우가 "신발만 보면 그 나비가 '호랑나비'인 거 같다"라며 짓궂은 농담을 던지자, 황재균은 "날아가면 된다"라며 여유롭게 맞받아쳐 웃음을 자아낸다.
그런가 하면, 이날 황재균은 은퇴 후 첫 예능프로그램인 만큼 그라운드를 떠난 아쉬움과 감사한 마음을 오롯이 팬들에게 전달한다고 해 흥미를 고조시킨다. 특히 황재균이 20년 야구 인생을 마무리하는 소회와 함께 "창피하게 야구하고 싶지 않았다"라며 진솔한 고백을 털어놔, 현장을 찾은 많은 팬들을 눈물바다로 만들었다는 후문이다. 이에 황재균의 팬들을 향한 진심이 담긴 '불후' 첫 무대는 어떨지 본 방송에 대한 기대가 수직 상승한다.
한편, 전현직 프로야구 선수들의 치열한 가왕 대결이 담긴 '2026 프로야구 특집'은 오늘(10일) 1부에 이어 17일(토)까지 2주에 걸쳐 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.