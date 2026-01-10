'75kg→10kg 감량' 김지연, 반쪽된 몸매 '노출 드레스'까지 소화

정유나 기자
기사입력 2026-01-10 14:56
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
배우 오승환, 돌연 사라진 이유 “사고로 6년째 휠체어 생활”
송승환, 시각장애 4급 전조증상 있었다 "어릴 때 야맹증 앓아, 메뉴판도 안보였다"
홍현희♥제이쓴 아들, 눈썰매 타다 전복 사고..부상까지 '오열'
유재석이 든 '레고 꽃다발' 뭐길래.."화훼농가에 상처줘" 단체 반발
'170cm·44사이즈' 윤미라, 74세 안믿기는 몸매라인 "20년 전 옷도 맞아"
[오피셜]"라데시마 전북 NEW 베스트11 놀랍다" 리그 탑티어 오베르단까지 영입…정정용을 위한 특별한 선물
[공식발표]"고지대 리스크는 없다" 홍명보호, 멕시코 과달라하라 2곳 월드컵 베이스캠프 후보지로 신청→16일 확정 통보
[대학축구]용인대→경희대, 조별리그 2연승 질주 '토너먼트 윤곽 드러났다'
[오피셜]FC안양, 베테랑 위주 수비진에 '젊은 피' 센터백 홍재석 영입
수원FC,2002년생 부산 '왼발'멀티공격수 최기윤 품었다[단독]