'75kg→10kg 감량' 김지연, 반쪽된 몸매 '노출 드레스'까지 소화

기사입력 2026-01-10 14:56


[스포츠조선 정유나 기자] 미스코리아 출신 배우 김지연이 다이어트 성공 후 늘씬한 몸매를 뽐냈다.

김지연은 10일 "10kg 감량하고 많은 응원과 관심에 감사드려요. 몸매 확인차 자라에서 쇼핑했었는데, 어떤게 가장 잘 어울리나요? 평소엔 잘 안입는 스타일이지만 이런 옷도 입어지네요"라며 영상을 공개했다.

영상 속 김지연은 다양한 디자인의 드레스를 입고 포즈를 취하고 있는 모습이다.


특히 최근 체중 감량에 성공한 김지연은 군살 하나 없는 완벽한 몸매를 자랑해 감탄을 자아낸다.

앞서 지난해 11월, 75kg의 체중을 공개하며 다이어트를 선언했던 김지연은 최근 10kg 감량 모습을 공개해 화제가 됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

