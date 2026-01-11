'정말 쇼킹' FA컵 역대급 117계단 차 대이변! '디펜딩 챔피언' 크리스탈팰리스, 6부 '파트 타임 선수 클럽' 매클즈필드에 1-2 충격패

[스포츠조선 노주환 기자]FA컵의 묘미는 '언더독'의 반란이다. 프로와 아마추어가 모두 참가하는 잉글랜드 FA컵에서 역대급 대이변이 터졌다. 6부 리그 중하위팀이 디펜딩 챔피언을 물리치는 대반란을 일으켰다. 영국 BBC 등 다수의 매체들의 이 충격적인 결과를 대서특필했다.
EPL에서 뛰고 있는 크리스탈팰리스의 FA컵 방어전이 굴욕적인 엔딩을 맞았다. FA컵 역사상 가장 큰 충격 중 하나로 기록될 것이다. 크리스탈팰리스는 10일(한국시각) 영국 매클즈필드 리싱닷컴 스타디움에서 벌어진 매클즈필드 FC와의 2025~2026시즌 잉글랜드 FA컵 64강(3라운드)전서 1대2로 무너졌다.
AP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
AFP <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
크리스탈팰리스에 역사적 굴욕을 안긴 매클즈필드는 현재 잉글랜드 내셔널리그 노스(National League North) 소속이다. 6부 리그로 11일 현재 24개팀 중 14위다. 1부 13위인 크리스탈팰리스와는 순위로 117계단 차이다. FA컵 역사상 '언더독'이 극복한 가장 큰 격차라고 영국 매체들은 전했다. 매클즈필드는 주장 폴 도슨이 전반 43분 프리킥 상황에서 헤더 선제골을, 아이작 버클리-리케츠가 후반 16분 결승골을 터트렸다.
지금의 매클즈필드 FC는 미지급 부채로 인해 2020년 전신 매클즈필드 타운이 해체된 후 재창단한 팀이다. 매클즈필드 타운이 역사속으로 사라진 후 불과 한달만에 사업가 로버트 스메스허스트와 전 축구 선수 로비 새비지 등의 투자로 재창단했다. 그들은 가장 낮은 리그 중 하나인 9부에서부터 다시 시작했고, 빠르게 6부까지 올라왔다. 그렇지만 이번 시즌 6부에서 고전 중이다. 또 최근 경기 후 귀가 중 차량 사고로 사망한 21세 공격수 유안 매클라우드의 슬픔도 채 가시지 않았다. 현재 이 팀의 선수들은 전업 선수들이 아니다. 대신 파트타임 계약을 맺고 주 2~3회 팀 훈련을 하고 나머지 시간에는 생계를 위해 다른 일을 한다. 팀내 최다 득점자 다니엘 앨리엇은 부동산 투자 회사를 운영하고 있다. 수비수 루이스 펜섬은 체육관을 경영한다. 주장 도슨과 미드필더 루크 더피는 파트 타임 코치다. 수비수 샘 히스콧은 학교에서 일한다. 이 외 팟캐스터, 변호사 등 다양한 직업을 갖고 있다.
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
크리스탈팰리스는 2실점 이후 파상공세를 퍼부었지만 뒤집지 못했다. 현재 정식 감독이 없는 맨유의 차기 사령탑 후보군에 오르내리고 있는 크리스탈팰리스 올리버 글라스너 감독은 직전 경기 베스트11에서 6명의 선수를 바꿔 6부 리그 팀을 상대했다. 베스트11이 아닌 1.5군으로 맞섰지만 잉글랜드 국가대표 마크 게히와 아담 워튼 등이 들어갔다. 6부 리그 팀에 와르르 무너질 전력은 아니었다. 그렇지만 크리스탈팰리스는 후반 45분 스페인 국가대표 예레미 피노가 프리킥으로 한골을 만회하는 데 그쳤다. 최근 크리스탈팰리는 9경기째 승리하지 못하고 있다. 그들은 지난 2024~2025시즌 FA컵 챔피언이지만 이번 시즌 고전 중이다. 리그와 유럽대항전, 리그컵, FA컵까지 여러 대회를 병행하면서 공수 밸런스가 깨졌다. 특히 세트피스 수비가 자주 허점을 드러냈다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com