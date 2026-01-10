허경환, 조세호 대신 '유퀴즈' MC 합류 직접 입 열었다..."대국민 심사 과정 중"

기사입력 2026-01-10 19:00


허경환, 조세호 대신 '유퀴즈' MC 합류 직접 입 열었다..."대국민 …

[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 허경환이 '놀뭐' '유퀴즈' MC 합류를 직접 언급했다.

10일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 나이의 무게가 버거운 '아기 뀨' 김광규의 60돌잔치가 펼쳐졌다.

이날 하하는 약간 '유퀴즈'로 넘어간 거 같은데 느낌이?"라며 허경환의 새로운 합류를 의심했고 허경환은 "아니다. '유퀴즈'는 대국민 면접 영상이 돌기 시작했다"라며 당황했다.


허경환, 조세호 대신 '유퀴즈' MC 합류 직접 입 열었다..."대국민 …
유재석은 "본인은 모르는 면접 영상이라더라"라 했지만 허경환은 "근데 생각보다 방송이 끝나고 (유퀴즈 MC) 급격히 기사가 줄긴 했다"라 속상해 했다.

형 놀리기에 합류한 주우재는 "기사 제일 많이 났을 때가 선공개 영상이었다"라 했다. 처음엔 분명 뜨거웠던 반응이 급격히 수그러들었다고.

유재석은 "허경환이 자기 방송을 서서 봤다더라. 너무 웃겼다"라고 빵 터졌다. 허경환은 "지금 대국민 심사 과정이다"라고 조심스럽게 말했다.

그러면서 '놀면 뭐하니?'냐 '유퀴즈'냐는 질문에는 "근데 이제는 나한테 얘기해줘야 된다고 본다. 저 어떻게 할 거냐. 나 어떡할 거냐. 나 2025년까진 참았다. 좀 같이 놉시다"라고 울컥했다.


허경환, 조세호 대신 '유퀴즈' MC 합류 직접 입 열었다..."대국민 …

과거 '해피투게더' 등 여러 예능에서 유재석과 호흡을 맞춘 허경환은 최근 MBC '놀면 뭐하니?' SBS '런닝맨' 등에서도 유재석과 다시 만나 캐미를 보여주며 큰 호응을 얻었다.

'유퀴즈' 선공개 영상에서도 "조세호에 이어 보조MC 자격 충분하다" "고정 했음 좋겠다" "유재석이 허경환 진짜 좋아한다" "유느님 새 애착인형 생겼다" 등의 반응으로 기대감을 높이고 있다.

shyun@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박철민, 故 안성기 운구 맡고 울컥..“사모님이 손 잡고 부탁”

2.

노홍철, 122억에 매입한 강남건물 초대박 났다..7년 만에 114억 시세차익

3.

'심진화♥' 김원효, 2세 포기했다더니 "난임 개인 문제 아냐, 국가적 과제" 소신

4.

"벌써 대학생?" 손태영♥권상우 아들, 키 182cm 폭풍 성장했다 "여친은 없어"

5.

임창정, 재혼 진짜 잘했네..18세 연하 ♥서하얀 "남편 힘들까봐" 내조+육아 척척

연예 많이본뉴스
1.

박철민, 故 안성기 운구 맡고 울컥..“사모님이 손 잡고 부탁”

2.

노홍철, 122억에 매입한 강남건물 초대박 났다..7년 만에 114억 시세차익

3.

'심진화♥' 김원효, 2세 포기했다더니 "난임 개인 문제 아냐, 국가적 과제" 소신

4.

"벌써 대학생?" 손태영♥권상우 아들, 키 182cm 폭풍 성장했다 "여친은 없어"

5.

임창정, 재혼 진짜 잘했네..18세 연하 ♥서하얀 "남편 힘들까봐" 내조+육아 척척

스포츠 많이본뉴스
1.

'2위까지 셧아웃' 선두 도로공사 괴력의 홈 10전승, 비결은? "선수들이…"

2.

'437억' 한화에서 인생역전, RYU는 왜 "내가 고맙다"고 했을까?

3.

집에서는 안 진다! 도로공사, 첫 매진에 홈 11전승 화답…GS칼텍스에 셧아웃 승리 '선두 질주' [김천 리뷰]

4.

'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+3관왕' 노린다…獨 매체 "팬들 앞이라 안 좋은 소리 못했을 것"

5.

"더 큰 역할할 김혜성" 기대있지만…"당장 GG 받을 수 있는 선수" 유망주까지 온다고?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.