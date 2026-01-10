허경환, 조세호 대신 '유퀴즈' MC 합류 직접 입 열었다..."대국민 심사 과정 중"

|
[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 허경환이 '놀뭐' '유퀴즈' MC 합류를 직접 언급했다.
|
형 놀리기에 합류한 주우재는 "기사 제일 많이 났을 때가 선공개 영상이었다"라 했다. 처음엔 분명 뜨거웠던 반응이 급격히 수그러들었다고.
유재석은 "허경환이 자기 방송을 서서 봤다더라. 너무 웃겼다"라고 빵 터졌다. 허경환은 "지금 대국민 심사 과정이다"라고 조심스럽게 말했다.
그러면서 '놀면 뭐하니?'냐 '유퀴즈'냐는 질문에는 "근데 이제는 나한테 얘기해줘야 된다고 본다. 저 어떻게 할 거냐. 나 어떡할 거냐. 나 2025년까진 참았다. 좀 같이 놉시다"라고 울컥했다.
|
과거 '해피투게더' 등 여러 예능에서 유재석과 호흡을 맞춘 허경환은 최근 MBC '놀면 뭐하니?' SBS '런닝맨' 등에서도 유재석과 다시 만나 캐미를 보여주며 큰 호응을 얻었다.
'유퀴즈' 선공개 영상에서도 "조세호에 이어 보조MC 자격 충분하다" "고정 했음 좋겠다" "유재석이 허경환 진짜 좋아한다" "유느님 새 애착인형 생겼다" 등의 반응으로 기대감을 높이고 있다.
