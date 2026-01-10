김희철, 반나체 녹음엔 선 긋더니 “누드는 가능” (힛트쏭)

|
[스포츠조선 박아람 기자] 슈퍼주니어의 파격적인 과거 일화가 공개되며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
9위에는 코요태의 '비몽'이 올랐다. 반복되는 리듬과 중독성 강한 후렴으로 국민 댄스곡 반열에 오른 곡이다. 하지만 녹음 과정은 순탄치 않았다. 당시 멤버 김구가 잠시 외출했다가 녹음에 복귀하지 못하는 일이 벌어졌고, 앨범 작업 중단 위기에 놓이자 급하게 래퍼 김영완을 영입해 녹음을 이어갔다고. 이러한 악재를 딛고 '비몽'은 54만 장 판매를 기록하며 대히트를 쳤다.
6위에는 바이브의 '술이야'가 자리했다. 윤민수는 곡의 완성도를 위해 처절한 노래를 부를 때는 누드 상태로 녹음한다고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다. 이어 슈퍼주니어가 단체 반나체 상태로 녹음한 적이 있다는 일화가 전해지자, 김희철은 "저는 안 벗었다"며 선을 그었지만 "대박 난다면 완전 누드로 녹음할 수 있다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
5위는 이정의 '다신'이었다. 소울풀한 음색과 카리스마 넘치는 무대 퍼포먼스를 선보이며 신인답지 않은 존재감을 보여준 곡으로, 앨범 녹음 중 겪은 섬뜩한 유체 이탈 경험담이 공개되며 분위기가 급반전됐다. 이에 이미주는 "가위에 눌리면 영원히 못 깰까 봐 무섭다"고 자신의 경험을 털어놓기도 했다.
4위는 KCM의 '은영이에게'였다. 녹음 중 정체를 알 수 없는 남자 목소리가 자꾸만 하이라이트 부분을 따라 불렀다는 소름 돋는 이야기가 전해졌다. 해당 지하 녹음실에 얽힌 '키다리 귀신' 소문까지 더해지며 긴장감이 고조된 순간, 김희철이 갑자기 소리를 지르며 장난을 치자 이미주는 "진짜 하지 마! 나 무서워 XXX야"라며 버럭해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
3위는 인순이의 '또'가 올랐다. 작사·작곡을 맡은 박진영의 끊임없는 디렉팅으로 녹음이 계속 반복되자, 인순이가 녹음실을 뛰쳐나갈 뻔했다는 비하인드가 공개됐다. 2위는 지누션의 '말해줘'였다. 작곡가 이현도가 우연히 본인 노래를 녹음하러 간 엄정화를 만나 즉석에서 피처링을 부탁했고, 엄정화가 흔쾌히 녹음에 참여하며 명곡이 완성됐다.
대망의 1위는 이미자의 '동백 아가씨'가 차지했다. 녹음 당시 이미자는 임신 8~9개월의 만삭 상태였던 데다, 소속사 형편도 어려워 한여름 임시 방음을 한 목욕탕 건물 2층에서 선풍기 한 대와 얼음물에 발을 담근 채 버티며 녹음을 진행했다. 열악한 환경에도 '동백 아가씨'는 35주 연속 한국 음악 차트 1위, 비공식 추산으로 64년 한 해만 약 25만 장 판매라는 전설적인 기록을 세웠다.