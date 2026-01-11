션, ♥정혜영 똑닮은 12살 막내딸 자랑 "배우 시켜야 된다고" ('전참시')
[스포츠조선 정안지 기자] 션이 폭풍성장한 사남매의 근황을 전했다.
10일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 션♥정혜영 부부와 4남매까지, 온가족이 '연탄 산타'로 변신한 184번째 '대한민국 1도 올리기' 프로젝트가 방송됐다.
이날 션은 '아이가 넷이지 않냐. 아이들의 꿈에 대해 이야기 해본 적 있냐'는 질문에 "첫째는 미술에 관심이 있다. 나중에 본인 브랜드를 만들고 싶어한다. 둘째도 미술을 좋아한다"면서 첫째 하음 양과 둘째 하랑 군이 그린 그림을 공개, 놀라운 그림 실력은 감탄을 자아냈다.
이어 "막내는 혜영이랑 똑같이 생겼다"며 "주위에서 배우 시켜야 된다고 이야기를 하더라"며 웃었다.
또한 지난해 7대 마라톤에 성공한 션은 올해는 7개 마라톤과 7대륙 마라톤까지 완주가 목표라고.
그는 "전 세계 최연소 7대 마라톤 완주자가 스무 살하고 3개월이다. 둘째 하랑이가 만으로 18세다. 올해부터 해서 2년 안에 완주를 한다면 그 기록을 깰 수 있지 않을까"라며 "물어봤더니 아직 하랑이는 여러 생각이 있는지 답변을 안 해줬다"고 했다.
그러면서 션은 "셋째 하율이한테 '만 18세 됐을 때 해볼래?' 했더니 하율이는 관심있어 한다"며 "하율이가 2년 안에 다 완주하면 만 19세가 되기 전에 완주할 수 있는 스케줄이 된다"고 해 웃음을 안겼다.
션은 "그렇게 한번 도전해 보는 것도 앞으로 어떤 도전이든 이겨낼 수 있는 원동력이 될 수 있으니까"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.
