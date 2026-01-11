[SC리뷰] ‘놀뭐’ 유재석, 대상 21관왕 탄 날 고기회식 쐈다 “함께 받은 상”

기사입력 2026-01-11 08:58


[SC리뷰] ‘놀뭐’ 유재석, 대상 21관왕 탄 날 고기회식 쐈다 “함께…

[스포츠조선 조민정 기자] 유재석이 대상의 기쁨을 멤버들과 나눴다.

지난 10일 방송된 MBC 예능 놀면 뭐하니? 312회에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 함께한 2026년 새해 첫 녹화 현장이 공개됐다. 이날 방송은 연초부터 유쾌한 분위기 속에서 멤버들의 끈끈한 팀워크를 다시 한번 확인하게 했다.

이날 멤버들은 '2025 MBC 방송연예대상'에서 통산 21번째 대상을 수상한 유재석을 향해 축하를 전했다. 유재석은 "우리가 함께 받은 대상이다. 너무 고생을 많이 하셨다"며 멤버들과 제작진에게 공을 돌리며 겸손한 소감을 전했다.

대상 후일담도 이어졌다. 주우재는 "형이 맛있는 고기 사주셨다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 시상식 이후 유재석이 직접 고기 회식을 마련한 것. 이 과정에서 유재석은 허경환에게 "회식 왜 안 왔어?"라고 장난스럽게 물었고, 갑작스러운 질문에 허경환은 "시상식을 안 갔는데 회식만 가는 게 좀…"이라며 머쓱한 답변을 내놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

소소한 농담 속에서도 멤버들 간의 편안한 관계와 오랜 호흡이 자연스럽게 드러났다. 대상이라는 큰 성과 뒤에도 변함없이 이어지는 일상적인 대화와 분위기는 '놀면 뭐하니?' 특유의 매력을 다시 한번 각인시켰다.

한편 연예계 웃수저들의 웃음과 재미, 그리고 공감까지 담아내는 오픈형 버라이어티 '놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'모범택시' 배우 故 이윤희, 갑작스러운 사망..."지병도 없었는데" 비통한 1주기

2.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

3.

원로 개그맨, 아내에 손찌검에 경찰 출동..."고성 오가자 이웃이 신고" ('동치미')

4.

현주엽, 약으로 버티는 아들에 사과했지만..."왜 이제와서 챙기는 척" ('아빠하고')

5.

'시각장애 4급' 송승환, 故 김자옥이 살렸다 "통 크게 돈 빌려줘" ('데이앤나잇')

연예 많이본뉴스
1.

'모범택시' 배우 故 이윤희, 갑작스러운 사망..."지병도 없었는데" 비통한 1주기

2.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

3.

원로 개그맨, 아내에 손찌검에 경찰 출동..."고성 오가자 이웃이 신고" ('동치미')

4.

현주엽, 약으로 버티는 아들에 사과했지만..."왜 이제와서 챙기는 척" ('아빠하고')

5.

'시각장애 4급' 송승환, 故 김자옥이 살렸다 "통 크게 돈 빌려줘" ('데이앤나잇')

스포츠 많이본뉴스
1.

LG는 먼저 움직인다, 한화-두산도 안심 못한다…무려 '국대'인데 수요 없을까, 역대급 FA 전쟁 또 터지나

2.

'정말 쇼킹' FA컵 역대급 117계단 차 대이변! '디펜딩 챔피언' 크리스탈팰리스, 6부 '파트 타임 선수 클럽' 매클즈필드에 1-2 충격패

3.

'이 결단' 없었다면 선두 질주 있었을까…포지션 대변신에 1위까지 꿰찼다 "아직 어렵긴 하네요"

4.

시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"

5.

'진짜 O라이다' 가을야구 경험한 '도파민 중독자들' LG 우승 위협할 팀 맞네

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.