[SC리뷰] ‘놀뭐’ 유재석, 대상 21관왕 탄 날 고기회식 쐈다 “함께 받은 상”
[스포츠조선 조민정 기자] 유재석이 대상의 기쁨을 멤버들과 나눴다.
지난 10일 방송된 MBC 예능 놀면 뭐하니? 312회에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 함께한 2026년 새해 첫 녹화 현장이 공개됐다. 이날 방송은 연초부터 유쾌한 분위기 속에서 멤버들의 끈끈한 팀워크를 다시 한번 확인하게 했다.
이날 멤버들은 '2025 MBC 방송연예대상'에서 통산 21번째 대상을 수상한 유재석을 향해 축하를 전했다. 유재석은 "우리가 함께 받은 대상이다. 너무 고생을 많이 하셨다"며 멤버들과 제작진에게 공을 돌리며 겸손한 소감을 전했다.
대상 후일담도 이어졌다. 주우재는 "형이 맛있는 고기 사주셨다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 시상식 이후 유재석이 직접 고기 회식을 마련한 것. 이 과정에서 유재석은 허경환에게 "회식 왜 안 왔어?"라고 장난스럽게 물었고, 갑작스러운 질문에 허경환은 "시상식을 안 갔는데 회식만 가는 게 좀…"이라며 머쓱한 답변을 내놔 현장을 웃음바다로 만들었다.
소소한 농담 속에서도 멤버들 간의 편안한 관계와 오랜 호흡이 자연스럽게 드러났다. 대상이라는 큰 성과 뒤에도 변함없이 이어지는 일상적인 대화와 분위기는 '놀면 뭐하니?' 특유의 매력을 다시 한번 각인시켰다.
한편 연예계 웃수저들의 웃음과 재미, 그리고 공감까지 담아내는 오픈형 버라이어티 '놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
