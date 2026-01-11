케이윌, 결혼설 직접 해명 "3층 집 리모델링에 신혼집이냐고…"
[스포츠조선 이우주 기자] 가수 케이윌이 집 공개 후 불거진 결혼설에 대해 해명했다.
10일 케이윌의 유튜브 채널에서는 '케이윌 신혼집 공개?'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
최근 방송, 유튜브 채널을 통해 신혼집을 공개한 케이윌. 이후 제작진은 "저희 구독자들이 선배님이 연애를 하는 거 같다고 하더라"라고 케이윌의 열애, 결혼을 의심했다. 이에 케이윌은 "구독자 뿐 아니라 늘, 꾸준히 그랬다. 지금은 더 그럴 수 있다. 집을 리모델링했으니까"라고 밝혔다.
제작진은 "신혼집인가 (싶었을 것)"라고 호응했고 케이윌은 "그래서 와서 봤잖아. 여기가 신혼집이냐. 내가 몇 번을 얘기했잖아"라고 답답함을 토로했다.
이에 제작진은 "특종이다(라고 생각했을 것)"라며 웃었고 케이윌도 낚시하는 포즈를 취하며 "제대로 낚았다"고 뿌듯해했다. 그러면서 케이윌은 "제가 집을 리모델링을 했다. 왜일까요? 짜잔 홈짐"이라며 너스레를 떨었다.
한편, 케이윌은 최근 새롭게 리모델링한 서래마을 3층 집을 공개해 화제가 됐다. 특히 케이윌은 홈바와 피규어 전시 등 취미 생활을 제대로 즐길 수 있는 안락한 공간까지 완성해 혼자 사는 사람들의 로망을 채웠다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.