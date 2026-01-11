케이윌, 결혼설 직접 해명 "3층 집 리모델링에 신혼집이냐고…"

기사입력 2026-01-11 10:40


케이윌, 결혼설 직접 해명 "3층 집 리모델링에 신혼집이냐고…"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 케이윌이 집 공개 후 불거진 결혼설에 대해 해명했다.

10일 케이윌의 유튜브 채널에서는 '케이윌 신혼집 공개?'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

최근 방송, 유튜브 채널을 통해 신혼집을 공개한 케이윌. 이후 제작진은 "저희 구독자들이 선배님이 연애를 하는 거 같다고 하더라"라고 케이윌의 열애, 결혼을 의심했다. 이에 케이윌은 "구독자 뿐 아니라 늘, 꾸준히 그랬다. 지금은 더 그럴 수 있다. 집을 리모델링했으니까"라고 밝혔다.

제작진은 "신혼집인가 (싶었을 것)"라고 호응했고 케이윌은 "그래서 와서 봤잖아. 여기가 신혼집이냐. 내가 몇 번을 얘기했잖아"라고 답답함을 토로했다.


케이윌, 결혼설 직접 해명 "3층 집 리모델링에 신혼집이냐고…"
이에 제작진은 "특종이다(라고 생각했을 것)"라며 웃었고 케이윌도 낚시하는 포즈를 취하며 "제대로 낚았다"고 뿌듯해했다. 그러면서 케이윌은 "제가 집을 리모델링을 했다. 왜일까요? 짜잔 홈짐"이라며 너스레를 떨었다.

한편, 케이윌은 최근 새롭게 리모델링한 서래마을 3층 집을 공개해 화제가 됐다. 특히 케이윌은 홈바와 피규어 전시 등 취미 생활을 제대로 즐길 수 있는 안락한 공간까지 완성해 혼자 사는 사람들의 로망을 채웠다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'모범택시' 배우 故 이윤희, 갑작스러운 사망..."지병도 없었는데" 비통한 1주기

2.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

3.

원로 개그맨, 아내에 손찌검에 경찰 출동..."고성 오가자 이웃이 신고" ('동치미')

4.

'시각장애 4급' 송승환, 故 김자옥이 살렸다 "통 크게 돈 빌려줘" ('데이앤나잇')

5.

현주엽, 약으로 버티는 아들에 사과했지만..."왜 이제와서 챙기는 척" ('아빠하고')

연예 많이본뉴스
1.

'모범택시' 배우 故 이윤희, 갑작스러운 사망..."지병도 없었는데" 비통한 1주기

2.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

3.

원로 개그맨, 아내에 손찌검에 경찰 출동..."고성 오가자 이웃이 신고" ('동치미')

4.

'시각장애 4급' 송승환, 故 김자옥이 살렸다 "통 크게 돈 빌려줘" ('데이앤나잇')

5.

현주엽, 약으로 버티는 아들에 사과했지만..."왜 이제와서 챙기는 척" ('아빠하고')

스포츠 많이본뉴스
1.

'이 결단' 없었다면 선두 질주 있었을까…포지션 대변신에 1위까지 꿰찼다 "아직 어렵긴 하네요"

2.

LG는 먼저 움직인다, 한화-두산도 안심 못한다…무려 '국대'인데 수요 없을까, 역대급 FA 전쟁 또 터지나

3.

'정말 쇼킹' FA컵 역대급 117계단 차 대이변! '디펜딩 챔피언' 크리스탈팰리스, 6부 '파트 타임 선수 클럽' 매클즈필드에 1-2 충격패

4.

'진짜 O라이다' 가을야구 경험한 '도파민 중독자들' LG 우승 위협할 팀 맞네

5.

2년 26억→2년 20억→은퇴→?, '레전드' FA 계약규모는 나이 반비례? 최초 3000안타 도전도 남았는데…

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.