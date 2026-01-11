제니, 땀 범벅 수상 소감 “얼굴 엉망이지만 행복”..골든디스크 4관왕

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 제니가 골든디스크어워즈에서 대상을 포함해 4관왕을 차지하며 시상식의 주인공으로 떠올랐다.
제니는 지난 10일 대만 타이베이돔에서 열린 '제40회 골든디스크어워즈 with 업비트'에서 솔로 정규 1집 'Ruby'로 아티스트 대상, 디지털 음원 부문 본상, 글로벌 임팩트 어워즈 위드 프리즘을 수상했다. 여기에 블랙핑크 디지털 싱글 '뛰어(JUMP)'로 디지털 음원 부문 본상까지 추가하며 총 4개의 트로피를 품에 안았다.
제니는 이날 시상식의 엔딩 무대도 장식했다. 'Filter', 'Damn Right (feat. Childish Gambino, Kali Uchis)', 'like JENNIE' 무대를 연이어 선보이며 폭넓은 음악적 스펙트럼과 압도적인 퍼포먼스를 펼쳤다. 특히 메가 크루 댄서들과 함께한 무대와 강렬한 편곡이 더해진 퍼포먼스로 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다.
무대에 앞서 진행된 레드카펫에서 제니는 앨범 제목을 연상시키는 붉은 드레스와 보석 스타일링으로 등장해 '퀸 제니'다운 존재감을 과시했다.
아티스트 대상을 받은 제니는 "데뷔 10주년을 맞는 해에 이렇게 꿈에 가까워진 것 같아 행복하다"며 "오랜만에 국내 시상식 무대에 서서 잘하고 싶었다"고 소감을 전했다. 이어 "지난 두 달간 함께 땀 흘린 댄서들과 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 멋진 음악을 하는 제니가 되겠다"고 밝혔다.
또 제니는 "팬 여러분께 무한한 사랑과 감사의 인사를 전하고 싶다. 너무 뿌듯하고 행복하다"며 "침착하게 말하고 싶은데 땀도 많이 나서 얼굴이 엉망"이라고 웃으며 말했다. 그러면서 "앞으로도 멋진 음악을 하는 제니가 되겠다"고 각오를 밝혔다.
한편 이날 시상식에서는 스트레이 키즈가 정규 앨범 'KARMA'로 음반 대상을 수상하며 음반 본상까지 2관왕에 올랐다.
지드래곤은 디지털 음원 대상과 디지털 음원 본상, 음반 본상을 포함해 3관왕을 차지했다.
신인상은 올데이 프로젝트와 코르티스, 인기상은 방탄소년단 진과 하츠투하츠에게 돌아갔다.
한편 제니는 오는 16일부터 29일까지 서울 종로구 유스퀘이크에서 첫 사진전 JENNIE PHOTO EXHIBITION 'J2NNI5'를 개최한다.