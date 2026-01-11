하원미, 외제차 사자마자 교통사고 났다…"♥추신수 옷 사러 가다가"
[스포츠조선 이우주 기자] 야구선수 추신수의 아내 하원미가 교통사고를 고백했다.
최근 하원미의 유튜브 채널에서는 '추신수 덕에 시상식 다녀왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
지난해 9월 BMW 미니쿠퍼를 구매한 하원미. 하원미는 해당 영상을 제일 많이 봤다고. 하원미는 기억에 남는 장면에 대해 "내가 (추신수한테) '좋은 남자가 될 수 있는 기회를 주겠다'고 했던 장면이다. 가만히 앉아서 당하고만 있는 남편이 짠하면서도 귀엽다. 톰과 제리 같은 느낌"이라고 추신수를 쓰다듬었다.
제작진은 "차 잘 타고 계시냐"고 물었고 하원미는 "얼마 전에 사고 났다"고 울상을 지었다. 하원미는 "소희랑 홍대 갔다가 주차를 해놨는데 앞에 트럭이 방송용 트럭이 있지 않냐. 밑에 나와있었는데 그게 안 보였다. 가다가 앞에 박았다"고 다행히 경미한 사고였다고 밝혔다.
하지만 이야기를 들은 추신수는 한숨을 내쉬었다. 추신수는 "차를 타러 갈 때 옆에 차가 뭔지는 보고 타야 될 거 아니냐"고 답답해했고 하원미는 "타면 안 보인다"고 맞섰다. 이에 딸 소희 양도 "우리는 아빠 옷 산다고 간 거였다"고 엄마 편을 들었고 추신수는 "또 내 탓이구나"라고 체념했다.
소희 양은 "우리는 아빠 옷 살 생각을 하느라 그 생각을 못했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.