혜리 "최근 1~2년 휴식無" 눈물폭발…'이숙캠' 이광민 원장도 "배터리 방전 위기→휴식 수치 '0'에 가까워" 우려

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이혜리가 '이혼숙려캠프'를 통해 유명세를 탄 정신건강의학과 전문의 이광민 원장과의 심리상담을 해 눈길을 끌었다.
혜리는 지난 9일 자신의 유튜브 채널 '혜리'에 '완전 정곡을 찌르신 이광민 원장님 이숙캠에서 실제로 하는 테스트 저도 해봤습니다'라는 제목이 영상을 공개했다.
영상에서 혜리는리검사 결과 상담을 통해 자신의 스트레스 반응과 현재 에너지 상태에 대한 진단을 듣고, 정신건강의학과 상담에 대한 인식도 직접 언급했다. 그는 TCI 등 검사를 바탕으로 결과 상담을 진행했다.
상담에서 이광민 원장은 혜리의 스트레스 반응과 관련해 "기본적으로 '분노(Anger)'와 '고립(Isolation)'이 나타난다"는 취지로 설명했다. 이 원장은 혜리가 스트레스 상황에서 '회피(Avoidance)', '의존(Dependence)', '억압(Suppression)' 지표는 낮게 나왔다고 언급하며, "피하거나 억누르기보다 어떤 방식으로든 풀어야 하는 타입"이라고 해석했다.
혜리는 이에 대해 "화를 많이 내는 것 같다"고 반응했고, 분노가 생겼을 때 "대상이나 상황을 헷갈리지 않고 분명하게 표현하는 편"이라는 취지로 말한다. 또 촬영 중에도 감정 변화가 티가 날 수 있다는 점을 언급하면서도, 일과 관련해서는 "내 감정이나 스트레스를 '일터에 가져오지 않으려 한다'"는 태도를 설명했다. 이광민 원장은 이 지점에 대해 '연기/업무 상황에서 감정을 분리하려는 성향'으로 연결해 해석하는 대화를 이어갔다.
또 다른 핵심은 '현재 컨디션'이었다. 이광민 원장은 혜리의 상태를 두고 "에너지가 고갈돼 있다", "긴장 모드"라는 취지로 표현하며 우려를 나타냈다. 그는 비유를 통해 "배터리가 절반 정도 남아 있는 상태"라고 설명했고, 특히 "휴식(Rest)이 거의 0에 가깝다(수치 2)"고 언급했다. 이 원장은 혜리가 버티는 동력으로 '성취(Competence·성과/결과)'와 '지지(Support·사람)'가 크게 잡힌다고 설명했다.
혜리는 "최근 1~2년 거의 쉬지 못했다"고 말했고, 스스로도 "에너지가 없어서 정리가 안 되고, 그걸 보면 더 스트레스를 받는다"는 취지로 전했다. 또한 "팬들이 좋아해 주는 게 버티게 하는 힘"이라고 언급하며, 팬미팅에서 "몸은 힘들어도 마음이 괜찮아서 계속 힘이 난다"는 경험을 덧붙였다.
상담을 마친 뒤 혜리는 심리상담 프로그램을 보며 "왜 사람들이 우는지 이해가 안 됐는데 이제 알겠다"며 "생각보다 무겁지 않았고, 건강해지는 대화였다. 나를 위로하고 여유를 줘야겠다"고 상담을 마쳤다.