'뉴진스 퇴출' 다니엘, 개인 SNS 개설로 첫 행보?…친언니만 맞팔[SC이슈]

[스포츠조선 정빛 기자]그룹 뉴진스에서 퇴출을 통보받은 다니엘로 추정되는 개인 SNS 계정이 온라인에서 화제를 모으고 있다.
11일 온라인 커뮤니티를 중심으로 다니엘의 개인 인스타그램 계정으로 보이는 게시물이 확산됐다. 해당 계정은 게시물이 없는 상태지만, 유일한 팔로우 대상이 친언니이자 솔로 가수로 활동 중인 다니엘 마쉬라는 점에서 관심을 끌었다. 두 사람은 서로 팔로우하는 '맞팔' 관계인 것으로 알려졌다.
계정 아이디 역시 평소 다니엘의 별명에서 착안한 것으로 추정되면서, 팬들 사이에서는 해당 계정이 다니엘 본인의 개인 SNS일 가능성에 무게가 실리고 있다. 다니엘은 뉴진스 활동 당시 소속사에서 관리하는 공식 계정 외에 개인 SNS를 운영하지 않았던 만큼, 팀 활동이 불가능해진 이후 처음으로 독자적인 소통 창구를 마련한 것 아니냐는 해석도 나온다.
해당 계정의 팔로워 수는 12일 오전 8시 30분 기준 약 20만 명을 넘어섰다. 아직까지 별도의 게시물은 업로드되지 않았지만, 향후 행보를 둘러싼 관심은 계속해서 커지고 있다.
앞서 뉴진스 소속사 어도어는 지난달 29일 다니엘에게 전속계약 해지를 통보했다고 밝혔다. 당시 어도어는 "다니엘의 경우 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께하기 어렵다고 판단해 전속계약 해지를 통보했다"며 "이번 분쟁을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서도 법적 책임을 물을 예정"이라고 전했다.
이후 어도어는 다니엘과 가족 1인, 민희진 전 대표를 상대로 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기했다. 청구 금액은 약 400억 원대로 알려졌다. 다니엘 역시 법률대리인을 선임하고 소송위임장을 제출하며 대응에 나섰다.
뉴진스는 2024년 11월 어도어의 의무 불이행을 이유로 계약 해지를 선언했으나, 법적 공방 끝에 지난해 10월 전속계약 유효 확인 소송에서 법원이 어도어 측의 손을 들어줬다. 이후 해린, 혜인, 하니가 순차적으로 어도어로 복귀했고, 민지는 복귀를 위한 논의를 이어가고 있다.