지드래곤, 中 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 '올해의 앨범' 수상…중화권 영향력 입증

|
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 지드래곤이 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 연간 차트에서 정규 앨범 '위버맨쉬(Ubermensch)'로 '올해의 앨범(Album of the Year)'에 선정되며, 중화권을 포함한 글로벌 음악 시장에서의 영향력을 다시 한 번 입증했다.
뿐만 아니라 지드래곤은 텐센트 뮤직 엔터테인먼트(Tencent Music Entertainment, TME)가 발표한 TME 2025 YEAR-END CHART에 이름을 올리며 중국 음원 시장 내 영향력을 다시 한 번 확인시켰다.
|
이처럼 앨범 '위버맨쉬'의 수록곡 전반이 연간 차트 주요 부문에 고르게 포진하며, 지드래곤은 단일 히트곡을 넘어 앨범 단위의 음악적 완성도와 성과를 동시에 보여줬다는 평가를 받고 있다.
작년 2월, 지드래곤이 약 11년 5개월 만에 발매한 정규 3집 '위버맨쉬'는 장르와 언어, 스타일의 경계를 넘나드는 구성 속에서 지드래곤 특유의 미학과 메시지를 음악 전반에 담아내며 발매와 동시에 국내외 리스너들의 주목을 받았다. 아이튠즈 앨범 차트 28개국 1위를 기록했으며, 스포티파이 누적 스트리밍 3억 회를 돌파하는 등 특정 세대와 국가에 국한되지 않은 뜨거운 반응을 이끌어냈다.
이러한 성과를 잇는 QQ뮤직 연간 차트 수상과 텐센트 뮤직 2025 연간 차트 수상은 '위버맨쉬'가 장기적으로 꾸준한 주목을 받아온 앨범임을 입증한 결과이자, 글로벌 음악 시장 내 지드래곤의 영향력을 분명히 보여주는 대목이다. 이에 2026년 이어질 그의 음악 활동과 다음 행보에 기대감이 고조되고 있다.
지드래곤은 오는 2월 6일부터 8일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 데뷔 이래 첫 단독 팬미팅 '2026 지드래곤 FAM MEETING'을 개최하고 팬들과 만난다. 티켓 예매 일정 및 자세한 정보는 공식 팬 커뮤니티를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com