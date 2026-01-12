권유리, 대만 팬미팅 투어 '유리버스'…"늘 든든하게 보이지 않는 곳에서 큰 힘 실어 주셔서 감사"

기사입력 2026-01-12 09:39


사진=SM엔터테인먼트

[스포츠조선 고재완 기자] 권유리가 팬미팅 투어로 새해 포문을 열었다.

권유리는 지난 10일 타이베이에서 2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR 'YURIVERSE' (2026 유리 세 번째 팬미팅 투어 '유리버스')를 개최, 다채로운 토크와 무대로 팬들과 적극적으로 소통하며 현장을 핑크빛 에너지로 물들였다.

특히 이날 권유리는 최근 근황이 담긴, 오직 팬미팅에서만 볼 수 있는 비하인드 사진과 영상을 통해 다양한 이야기를 전했고, 팬들에게 줄 선물을 걸고 게임에 열정적으로 임하는 모습은 물론 제주도에서의 일상을 담은 브이로그까지 공개해 현장을 찾은 팬들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

또한 권유리는 솔로곡 '꿈 (Illusion)', '빠져가 (Into You)'부터 소녀시대 곡 메들리, 재쓰비(JAESSBEE) '너와의 모든 지금' 커버, Tinashe(티나셰) 'Company' 댄스 퍼포먼스, 앵콜곡 'Lucky Like That'(럭키 라이크 댓)까지 무대를 선보이며 눈을 뗄 수 없는 탄탄한 구성으로 공연을 빈틈없이 채웠다.


사진=SM엔터테인먼트

사진=SM엔터테인먼트

사진=SM엔터테인먼트
마지막으로 권유리는 "이렇게 소중하고 귀한 시간을 내어 함께 좋은 추억을 만들어 주셔서 진심으로 고맙다. 늘 든든하게 보이지 않는 곳에서도 큰 힘을 실어 주셔서 정말 감사하다는 말을 꼭 전하고 싶었다. 다시 만날 그날까지 오늘 우리가 함께한 시간이 조금이나마 버틸 수 있는 에너지가 되기를 바란다"라고 소감을 밝히며 팬들과 다음을 기약했다.

한편, 방콕, 호찌민, 타이베이에서 글로벌 팬미팅 투어 'YURIVERSE'(유리버스)를 성황리에 마친 권유리는 오는 24일 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 피날레를 장식, 그동안 쌓아온 소중한 추억을 되짚는 동시에 완성도 높은 무대와 특별한 코너로 팬들에게 잊지 못할 시간을 선물할 전망이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

