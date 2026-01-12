7년 만에 돌아온 클래식 대작 뮤지컬 '안나 카레니나'…옥주현·김소향·윤형렬·문유강 등 초호화 캐스팅 공개[고재완의 컬처&]

|
2018년 초연 당시, 발레 오페라 클래식 사운드 등 순수 예술의 최고 수준을 뮤지컬 한 작품에서 선보이며, 새로운 형태의 대형 뮤지컬의 탄생을 알렸다. 특히, 2막 후반부의 <오페라 극장>씬은 당대 최고의 오페라 싱어 페티의 드라마틱 보컬과 안나의 절망적인 감정을 대비시켜 완벽한 서사를 보여주며 찬사를 받았다. 또한, 작품은 대형 LED를 배치해 시공간을 초월, 방대한 작품의 서사를 유기적으로 결합함과 동시에 수려한 미감으로 관객의 시각을 자극한다는 극찬을 받은 바 있다.
한층 업그레이드된 프로덕션과 함께 7년 만에 귀환하는 이번 삼연은 월드 클래스 창작진과 대한민국 최정상 배우들의 만남으로 기대감을 높인다. 러시아 최고의 뮤지컬 프로덕션인 모스크바 오페레타 씨어터(극장장 블라디미르 타르타코브스키&알렉세이 보로닌)의 최고의 흥행작 안나 카레니나는 '몬테 크리스토', '카운트 올라프' 등 연이은 히트작을 함께 탄생시킨 알리나 체비크의 연출로 탄생되었다. 여기에 러시아의 4대 음유 시인 중 하나이자 한국계 러시아인으로서 국민적인 존경을 받는 율리 킴이 작사를 맡았다. 특히, 오리지널 연출가와 안무가가 직접 내한해 탄탄한 연기력과 가창력을 겸비한 배우들과의 완벽한 협업을 통해 작품의 완성도를 한층 끌어올릴 것으로 기대를 모은다.
고위 관료의 부인으로 모두의 사랑을 받을 만한 매력적인 귀족 부인이자, 사랑과 비극을 오가는 타이틀롤 '안나 카레니나' 역에는 옥주현, 김소향, 이지혜가 이름을 올렸다.
초연에서 함께 하며 '안나 그 자체'라는 찬사를 받았던 옥주현이 다시 안나로 무대에 선다. 뮤지컬 '레베카', '앨리자벳', '위키드' 등에서 활약한 바 있는 옥주현은 대체 불가한 가창력과 디테일이 살아있는 감정선으로 매혹적인 귀족 부인 안나의 치명적인 사랑과 절망을 밀도 높게 그려낼 계획이다.
뮤지컬 '에비타', '프리다', '마리 퀴리' 등 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼과 깊이 있는 감정 표현을 증명한 김소향이 새로운 안나로 합류했다. 김소향은 섬세한 심리 묘사를 통해 사랑 앞에 솔직했던 한 여인의 삶을 우아하고 설득력 있게 표현하며 또 다른 매력의 안나로 관객들의 마음을 사로잡을 예정이다.
초재연에서 패티 역과 키티 역으로 활약했던 이지혜가 이번에는 안나 카레니나 역으로 관객을 만난다. 안나 역으로 캐스팅된 이지혜는 그간 뮤지컬 '마리 앙투아네트', '팬텀' 등 다양한 작품과 캐릭터를 소화하며 한층 성숙해진 연기력과 고혹적인 기품, 독보적인 보이스로 사교계의 꽃이자 위태롭고도 강렬한 매력의 소유자인 안나를 오롯이 담아낼 것으로 기대를 모은다.
전도 유망한 매력적인 외모의 젊은 장교이자 안나에게 첫눈에 반해 운명적인 사랑에 빠지는 '알렉세이 브론스키' 역은 윤형렬, 문유강, 정승원이 맡는다.
묵직한 보이스와 남성미 넘치는 매력의 윤형렬은 안나를 향한 저돌적이고 열정적인 구애를 펼치는 브론스키의 모습을 입체적으로 소화해 낼 것으로 보인다. 압도적인 피지컬과 카리스마를 지닌 문유강은 사랑을 위해 모든 것을 던지는 젊은 장교의 패기와 고뇌를 진정성 있게 그려내며 여심을 사로잡을 전망이다. JTBC '팬텀싱어4' 우승자로 탄탄한 가창력을 입증한 정승원이 브론스키 역으로 뮤지컬 무대에 첫 도전에 나선다. 정승원은 남다른 비주얼과 풍부한 음색으로 안나를 향한 뜨거운 사랑을 밀도 있게 그려낼 것으로 기대된다.
안나의 남편이자 러시아 정계의 주요 고위 관료로서 사회적 체면을 중시하는 '알렉세이 카레닌' 역에는 이건명과 민영기가 무대에 오른다. 이건명은 냉철하고 이성적인 카레닌의 내면에 숨겨진 복합적인 감정을 깊이 있는 연기로 풀어내며 극의 긴장감을 불러일으킬 예정이다. 폭발적인 성량과 중후한 존재감을 지닌 민영기는 귀족의 명예를 지키려 노력하는 카레닌의 고뇌를 무게감 있게 표현해 작품의 깊이를 더한다.
자연을 중시하고 내면과 마음을 중시하며 순수한 사랑을 지키는 '콘스탄틴 레빈' 역은 백승렬과 노윤이 연기한다. 백승렬은 레빈의 진중하고 소박한 모습을 진정성 있게 담아낼 것으로 기대를 모은다. 노윤은 따뜻한 감성과 연기력으로 키티를 향한 변치 않는 사랑을 노래하며 관객들에게 힐링을 선사할 것이다.
세르바츠키 가문의 사랑받는 막내딸이자 실연의 상처를 딛고 성숙한 사랑을 찾아가는 '키티 세르바츠카야' 역에는 정유지와 유소리가 낙점됐다. 재연에서 키티 역으로 눈도장을 찍었던 정유지는 그간 다양한 작품을 통해 실력을 더욱 업그레이드한 만큼 한층 성숙해진 모습으로 돌아와 키티의 서사를 호소력 짙게 표현할 것으로 예상된다. 유소리는 맑고 투명한 매력으로 캐릭터에 생동감을 불어넣으며 극에 신선한 에너지를 더할 것으로 기대를 모은다.
이외에도 안나의 친오빠, 키티의 형부이자 모든 인물들의 가교 역할을 하는 젊은 공작 '스테판 오블론스키(스티바)' 역에는 조영태가 무대에 오르며, 작품의 서사를 처음부터 이끌어 나가는 내레이터이자 다양한 역할을 소화하며 인물의 심리를 간접적으로 전하는 'M.C' 역에는 박시원과 김도현이 출연해 관객들을 19세기 러시아로 안내한다.
또 '브론스카야' 역에 이소유, '뱃시' 역에 한지연, '세르바츠키 공작' 역에 최병광, '세르바츠카야 공작부인' 역에 김가희와 김하연이 합류해 탄탄한 드라마를 뒷받침한다. 이와 함께 아름다운 아리아로 극의 절정을 장식하는 '패티' 역에 실제 성악가인 한경미와 강혜정이 이름을 올려 예술적 깊이를 더할 예정이다. 각각 재연과 초, 재연에서 함께 했던 한경미와 강혜정의 천상의 목소리가 선사하는 웅장한 울림은 다시 한번 관객들을 매료시킬 것이다.
이처럼 뮤지컬 '안나 카레니나'는 아름답고 철학적인 톨스토이의 원작에 화려한 볼거리와 드라마틱한 음악을 더해 압도적인 예술적 경험을 완성해 냈다. 전율 넘치는 무대와 완벽한 캐스팅으로 무장한 이번 시즌은 관객들에게 잊지 못할 카타르시스와 진한 여운을 선사하며, 다시금 흥행 대작의 진가를 입증할 것으로 기대를 모은다.
한편,다음 달 20일 서울 세종문화회관에서 개막해 3월 29일까지 단 5주간 공연되는 뮤지컬 '안나 카레니나'는 오는 14일 오후 2시 1차 티켓오픈을 앞두고 있다. 세종문화티켓, NOL티켓, 예스24티켓, 티켓링크에서 예매 가능하며 오는 25일까지 예매 시, 30%의 1차 얼리버드 할인을 제공한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com