조혜련, 인생작 만났다…연극 '리타 길들이기' 주연발탁→공효진·강혜정 뒤 잇는다 [고재완의 컬처&]
[고재완의 컬처&] 코미디언 조혜련이 연극 '리타 길들이기'로 무대에 선다.
|사진=극단두레)
'리타 길들이기'는 영국 극작가 윌리 러셀의 대표작으로, 삶을 바꾸고 싶어 공부를 시작한 주부 미용사 '리타'와 염세적인 대학 교수 '프랭크'의 만남을 통해 배움과 변화, 인간의 성장을 유쾌하면서도 깊이 있게 그려낸 작품이다. 한국 무대에서는 그동안 최화정, 전도연, 이태란, 공효진, 강혜정 등 각 시대를 대표하는 배우들이 리타를 연기해왔다.
이번 시즌 리타는 공효진, 강혜정 이후 11년 만에 새롭게 탄생한 리타다. 제작진은 조혜련의 리타를 '젊음'이 아닌 '시간을 통과한 용기'의 리타로 재해석했다.
조혜련의 리타는 발랄함에 머무르지 않는다. 현실의 무게를 알고, 그럼에도 불구하고 다시 배우겠다고 결심한 사람의 얼굴이다. 웃음은 여전히 존재하지만, 그 웃음은 삶을 견뎌온 사람의 것이다.
조혜련은 이번 작품에 대해 "젊었을 때라면 리타를 연기하지 못했을 것 같다. 실패도 해보고, 멈춰본 적도 있고, 다시 일어서 본 사람이기에 지금의 리타가 가능하다고 생각했다"고 각오를 전했다. 손남목 연출은 "조혜련의 삶 자체가 이번 리타의 서사다. 리타는 귀엽거나 가볍지 않다. '지금 아니면 안 되는 사람'의 얼굴을 하고 있다"고 설명했다.
조혜련은 이번 작품을 통해 예능과 방송에서 보여온 에너지를 내려놓고, 한 인물의 변화 과정을 끝까지 견뎌내는 연기에 집중한다.
조혜련은 이번 작품에서 최여진, 유인과 함께 리타를 연기한다. 프랭크 역에는 남명렬 류태호 김명수가 트리플 캐스팅됐다.
공연은 다음 달 6일부터 4월 26일까지, 대학로 아트하우스에서 열린다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
