[공식] ‘골때녀’ 차서린, 전현무-강호동과 한솥밥 먹는다

|
[스포츠조선 조민정 기자] 차서린이 SM C&C와 전속계약을 체결했다.
SM C&C는 12일 "모델, 연기, 스포츠 등 분야를 가리지 않고 다채로운 재능을 보여 온 차서린과 한 식구가 되었다"며 "앞으로 다양한 영역에서 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.
2014년에는 J골프에서 방영된 '슈퍼모델 차서린의 런웨이에서 페어웨이로'를 통해 프로 골퍼에 도전하는 과정을 공개하며 화제를 모았다. 고강도 전지훈련에 성실히 임하는 모습으로 많은 응원을 받았으며, 2017년에는 여자 연예인 최초로 KLPGA(한국여자프로골프협회) 준회원 테스트를 통과하는 성과를 거뒀다.
한편, SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장성규, 한석준, 김준현, 황제성, 배성재, 곽준빈 등 전방위에서 활약 중인 아티스트들이 대거 소속돼 있다. 연기, 모델, 골퍼 그리고 축구까지 한계를 두지 않는 도전을 이어 온 차서린이 MC·배우·가수 매니지먼트 명가 SM C&C와의 전속계약을 통해 어떤 새로운 시너지를 만들어낼지 귀추가 주목된다.