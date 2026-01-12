[공식] ‘골때녀’ 차서린, 전현무-강호동과 한솥밥 먹는다

기사입력 2026-01-12 13:51


[공식] ‘골때녀’ 차서린, 전현무-강호동과 한솥밥 먹는다

[스포츠조선 조민정 기자] 차서린이 SM C&C와 전속계약을 체결했다.

SM C&C는 12일 "모델, 연기, 스포츠 등 분야를 가리지 않고 다채로운 재능을 보여 온 차서린과 한 식구가 되었다"며 "앞으로 다양한 영역에서 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.

2001년 드라마 '학교4'를 통해 데뷔한 차서린은 2006년 슈퍼모델 선발대회 1위와 한·중 슈퍼모델 선발대회 2위를 연이어 차지하며 주목받았다. 이후 모델과 연기 활동을 병행하며 다양한 광고와 방송을 통해 전방위적인 활약을 이어왔다.

2014년에는 J골프에서 방영된 '슈퍼모델 차서린의 런웨이에서 페어웨이로'를 통해 프로 골퍼에 도전하는 과정을 공개하며 화제를 모았다. 고강도 전지훈련에 성실히 임하는 모습으로 많은 응원을 받았으며, 2017년에는 여자 연예인 최초로 KLPGA(한국여자프로골프협회) 준회원 테스트를 통과하는 성과를 거뒀다.

특히 SBS '골 때리는 그녀들' 시즌2에서의 활약이 그녀를 스타덤에 오르게 했다. 'FC 구척장신' 멤버로 합류해 꾸준한 활약을 펼치며 큰 사랑을 받았으며, 우월한 신체 조건과 침착한 경기 운영을 바탕으로 공격과 수비를 모두 소화하는 선수로 강렬한 인상을 남기며 많은 사랑을 받았다.

한편, SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장성규, 한석준, 김준현, 황제성, 배성재, 곽준빈 등 전방위에서 활약 중인 아티스트들이 대거 소속돼 있다. 연기, 모델, 골퍼 그리고 축구까지 한계를 두지 않는 도전을 이어 온 차서린이 MC·배우·가수 매니지먼트 명가 SM C&C와의 전속계약을 통해 어떤 새로운 시너지를 만들어낼지 귀추가 주목된다.



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

2.

“감탄만 나와” 구성환 집 옥상, 누수 지옥 끝…꽃분이 그려진 ‘핑크 옥상’으로 대변신

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

5.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

2.

“감탄만 나와” 구성환 집 옥상, 누수 지옥 끝…꽃분이 그려진 ‘핑크 옥상’으로 대변신

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

5.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 또또또 초비상 공식발표 나온다, '손흥민 그리워 죽겠네'...핵심 벤탄쿠르 햄스트링 파열 '3~4개월 결장'

2.

송성문이 C급인데 → 2555억 브레그먼, C+급 대충격 평가! 이유 살펴보니

3.

2554억원 초대박! 잡은 팀도 놓친 팀도 모두 바빠진다…"트레이드 가능성"

4.

3강 3중 4약. 이미 6강은 결정됐다? PO 우승판도 열쇠, 왜 DB와 KCC가 쥐고 있을까?

5.

"고우석 내일 당장 경기 뛰어도 된다" 완벽한 준비, 올해는 다르다[사이판 리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.