'연봉 1억' 미모의 영어 강사 등장 "신세경급 외모, 진지한 연애 원해" ('물어보살')

기사입력 2026-01-12 15:42


'연봉 1억' 미모의 영어 강사 등장 "신세경급 외모, 진지한 연애 원해…

[스포츠조선 이우주 기자] '물어보살' 연봉 1억 미모의 영어 강사가 출연한다.

오늘(12일) 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 347회에는 34세 사연자가 출연해 연애와 결혼에 대한 고민을 털어놓는다.

사연자는 "주변 친구들이 제 외모를 '신세경급'이라고 말하며 학벌도 좋고 돈도 잘 버니 부자도 만날 수 있다고 한다"면서도, "그런 조건을 떠나서, 저를 예뻐해 주고 있는 그대로 좋아해 주는 사람을 만나고 싶다"고 말한다.

사연자는 현재 영어 과외 교사로 일하며, 많을 때는 세전 연봉 1억 원가량을 벌고 있다고 밝힌다. 이를 들은 이수근이 "남자들한테 인기가 많은 편인 것 같다"며 "주위에서 소개해 주지 않냐"고 묻자, 사연자는 과거 경험을 이야기한다. 3대3 미팅에서 만난 의사와 사업가가 초면에 "XX 예쁘다"며 외모를 평가하더니, 두 분 다 자신에게 관심을 표현했다며 2차 자리에서는 양쪽에서 손을 잡는 상황까지 벌어졌다고 털어놓는다.

또, 지금까지 약 10명 정도를 만났지만 대부분 짧은 연애였다고 밝히며, 국제 연애, 데이팅 앱 등 다양한 만남을 시도해 왔다고 고백하기도 한다.

이어서 사연자는 마지막 연애가 몇 개월 전이라며 헤어지게 된 이유를 설명한다. "모델 제의를 받았다고 말했더니 전 남자친구가 사기 같다고 하며 정신과 치료를 받으라고 했다"고 말하자, 서장훈과 이수근은 오히려 전 남자친구의 현실적인 판단을 짚으며 조언을 이어간다.

서장훈은 "좋은 사람을 만나고 싶다면, 무엇보다도 스스로를 냉정하게 알고 판단할 수 있어야 한다"며 "주변의 평가에 휘둘리면 인생이 고달파진다"고 강조한다. 이수근 역시 "자기를 너무 낮출 필요도, 너무 높일 필요도 없다"며 당부한다.

조건을 떠나 진지한 사랑을 원하는 사연자에게 보살들이 전하는 현실 조언은 오늘 (12일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

2.

“감탄만 나와” 구성환 집 옥상, 누수 지옥 끝…꽃분이 그려진 ‘핑크 옥상’으로 대변신

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

5.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

2.

“감탄만 나와” 구성환 집 옥상, 누수 지옥 끝…꽃분이 그려진 ‘핑크 옥상’으로 대변신

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

5.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 또또또 초비상 공식발표 나온다, '손흥민 그리워 죽겠네'...핵심 벤탄쿠르 햄스트링 파열 '3~4개월 결장'

2.

송성문이 C급인데 → 2555억 브레그먼, C+급 대충격 평가! 이유 살펴보니

3.

2554억원 초대박! 잡은 팀도 놓친 팀도 모두 바빠진다…"트레이드 가능성"

4.

3강 3중 4약. 이미 6강은 결정됐다? PO 우승판도 열쇠, 왜 DB와 KCC가 쥐고 있을까?

5.

"고우석 내일 당장 경기 뛰어도 된다" 완벽한 준비, 올해는 다르다[사이판 리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.