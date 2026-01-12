'39세' 고은아, '도벽 논란'에 집안 발칵...친엄마 폭로 "홀라당 다 훔쳐가"

기사입력 2026-01-12 16:28


'39세' 고은아, '도벽 논란'에 집안 발칵...친엄마 폭로 "홀라당 …

[스포츠조선 김수현기자] 배우 고은아의 어머니가 김치찌개용 삼겹살까지 홀라당 가져가는 딸 고은아의 '도벽' 행동을 폭로해 웃음을 자아냈다.

11일 '방가네' 계정에는 '39살 딸 도벽 때문에 불안에 떠는 엄마' 영상이 업로드 됐다.

이날 고은아의 어머니는 김치찌개용 고기를 사러 정육점에 방문했다.

"김치찌개의 꿈을 버리지 못했다"라고 웃는 고은아의 언니에 어머니는 "작은 X이 삼겹살을 홀라당 다 들고 갔다. 김치찌개 하려고 했더니"라며 울컥했다.


'39세' 고은아, '도벽 논란'에 집안 발칵...친엄마 폭로 "홀라당 …
어머니는 "하여튼 요즘 도둑질을 잘해. 다 훔쳐간다"라며 '대도' 고은아의 귀여운 도둑질을 폭로했다.

"할머니 김치찌개 먹고 싶어요"라는 손자의 말에 어머니는 "김치찌개 하려고 봤더니 삼겹살이 없다. 좀 남겨놓고 가던지 홀라당 다 가져가놓고선 뭐만 있으면 다 가져간다. 뭐만 있으면"이라고 투덜거렸다.


'39세' 고은아, '도벽 논란'에 집안 발칵...친엄마 폭로 "홀라당 …
이에 언니는 "그래도 엄마 돈이랑 금 안가져가는 게 어디냐"라고 동생을 감쌌지만 어머니는 "그것도 숨겨야 한다. 그러지 않아도 저번에 그러더라. '그게 다 돈이 얼마야?' 하길래 '요즘 좀 비싸다. 가격이 올랐다'라고 했다. 그랬더니 '엉? 잘 둬야지~' 했는데 눈빛이 안좋았다"라고 했다.

언니는 "엄마 김치찌개 했다고 (영상) 올리지도 말아야 된다. 김치찌개 가지러 온다"라며 엄마 편을 들었고 어머니는 "옆집 사는 게 잘못된 거 같다"라면서도 "그래도 또 자식이 가져간다는데 안 줄 순 없지 않냐"라고 훈훈하게 마무리 했다.


그러면서도 "근데 너무 가져간다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

2.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

'80세' 임현식, 결국 치매 검사 받았다..딸 "마음이 덜컹 내려앉아"

5.

'임창정♥' 서하얀, 댓글 770개 터진 영상...아들 선생님께 사과 "죄송합니다"

연예 많이본뉴스
1.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

2.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

'80세' 임현식, 결국 치매 검사 받았다..딸 "마음이 덜컹 내려앉아"

5.

'임창정♥' 서하얀, 댓글 770개 터진 영상...아들 선생님께 사과 "죄송합니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 또또또 초비상 공식발표 나온다, '손흥민 그리워 죽겠네'...핵심 벤탄쿠르 햄스트링 파열 '3~4개월 결장'

2.

'충격적 날벼락' 155km 던지는 야심작 계약 해지 위기? 무슨 문제 있길래

3.

65억짜리 인생 수업, 왜 고우석은 LG 아닌 美 선택했나…"해 볼만했다면 거짓말이지만"

4.

울보 손흥민, 생애 2번째 월드컵 토너먼트 보인다...'1승 제물' 남아공 사분오열, '자국 리그 무시' 사령탑 논란 지속

5.

어마무시한 손흥민 빈자리! '짠돌이 토트넘' 돈 안 쓰고, 가성비로 채운다…'고작 688억' 오현규 리그서 선수 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.