[전문] "'아시아의 별'로서 더욱 빛나길"..SM, '상징' 보아와 25년 동행 마무리

"'아시아의 별'로서 더욱 빛나길"..SM, '상징' 보아와 25년 동행 마무리

기사입력 2026-01-12 16:30


[스포츠조선 문지연 기자] 가수 보아가 SM엔터테인먼트와 25년 동행을 마무리했다.

SM엔터테인먼트는 12일 "

보아는 2000년 만 13세의 나이에 가요계에 데뷔해 춤과 노래실력을 모두 겸비한 실력파 가수로 25년을 SM엔터테인먼트와 동행해왔다. 특히 국내를 넘어 일본에서도 국민 가수로 사랑받으면서 한류열풍의 주역으로 떠오르기도 했다. 보아는 SM엔터테인먼트의 창립자인 이수만 전 프로듀서가 직접 발탁한 가수로, 2014년에는 비등기 이사로 선임된 바 있다. 이후 NCT위시를 총괄 제작했다. 이뿐만 아니라 'K팝스타'에서 뛰어난 심사 실력을 보여주는가 하면, 연기자로서도 SM엔터테인먼트와 동행했다.

다음은 SM엔터테인먼트 입장 전문.

안녕하세요. SM엔터테인먼트입니다.

먼저, 항상 아티스트 보아를 사랑해 주시고 응원해 주시는 점핑보아 여러분 및 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀드립니다.


당사는 보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐, 12월 31일을 끝으로 25년 동행을 마무리하기로 협의하였습니다.

2000년 만 13살에 데뷔한 보아는 데뷔 25주년이 지난 현재까지 아시아 전역에 한류를 개척한 '해외진출의 아이콘'이자 '아시아의 별'로 글로벌 음악 팬들의 많은 사랑을 받아왔고, K팝 열풍을 이끌고 있는 수많은 후배들의 롤모델이 되었습니다.

개척자이자 선구자로서 보아가 걸어온 여정은 보아의 끊임없는 노력과 열정으로 인해 빛나는 성과와 독보적인 기록을 남기며 빛날 수 있었습니다.

한국 대중음악계에 새로운 역사를 쓴 보아의 특별한 데뷔부터 No.1 아티스트이자 프로듀서로서 성장한 현재까지, 모든 순간을 기억하며, 그 눈부신 발걸음에 당사가 함께할 수 있어 진심으로 큰 영광이었습니다.

보아는 25년 동안 명실상부 SM의 자부심이자 자랑이며 상징이었습니다.

비록 당사와의 전속 계약은 종료되나, 보아가 앞으로 보여줄 새로운 활동과 도전 속에서 자신의 역량을 마음껏 발휘하며 '아시아의 별'로서 더욱 빛나는 행보를 이어 가길 응원하겠습니다.

새롭게 펼쳐질 보아의 앞날에 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.

아티스트가 아닌 권보아의 미래도 응원하며 진심으로 행복하길 바랍니다.

감사합니다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

