[공식]보아, SM과 25년 만에 결별한다…동행 마침표(전문)

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 보아가 SM엔터테인먼트(이하 SM)와의 25년 동행에 마침표를 찍는다.
보아는 만 13살이던 2000년 데뷔해, 아시아 전역에 한류의 길을 연 '해외 진출의 아이콘'이자 '아시아의 별'로 자리매김했다. 일본을 비롯한 글로벌 시장에서 이룬 성과는 K팝 산업의 지형을 바꿨고, 이후 등장한 수많은 후배 아티스트들의 롤모델로 남았다.
전속 계약은 종료되지만, 향후 행보에 대한 응원은 계속된다. SM은 "보아가 앞으로 펼쳐갈 새로운 활동과 도전 속에서 자신의 역량을 마음껏 발휘하며 '아시아의 별'로서 더욱 빛나길 바란다"며 "아티스트가 아닌 권보아의 미래 역시 진심으로 응원하며 행복을 기원한다"고 전했다.
2000년 만 13세 나이로 데뷔한 보아는 'No.1', '아틀란티스 소녀', '온리 원', '발텐티', '마이 네임', '걸스 온 탑', '허리케인 비너스', '베터', '포기브 미' 등 수많은 히트곡을 남기며 국내는 물론, 아시아 전역에서 신드롬급 인기를 누리며, 국내 대중가요사에 큰 영향을 미쳤다.
다음은 SM 입장 전문.
안녕하세요. SM엔터테인먼트입니다.
먼저, 항상 아티스트 보아를 사랑해 주시고 응원해 주시는 점핑보아 여러분 및 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀드립니다.
당사는 보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐, 12월 31일을 끝으로 25년 동행을 마무리하기로 협의하였습니다.
2000년 만 13살에 데뷔한 보아는 데뷔 25주년이 지난 현재까지 아시아 전역에 한류를 개척한 '해외진출의 아이콘'이자 '아시아의 별'로 글로벌 음악 팬들의 많은 사랑을 받아왔고, K팝 열풍을 이끌고 있는 수많은 후배들의 롤모델이 되었습니다.
개척자이자 선구자로서 보아가 걸어온 여정은 보아의 끊임없는 노력과 열정으로 인해 빛나는 성과와 독보적인 기록을 남기며 빛날 수 있었습니다.
한국 대중음악계에 새로운 역사를 쓴 보아의 특별한 데뷔부터 No.1 아티스트이자 프로듀서로서 성장한 현재까지, 모든 순간을 기억하며, 그 눈부신 발걸음에 당사가 함께할 수 있어 진심으로 큰 영광이었습니다.
보아는 25년 동안 명실상부 SM의 자부심이자 자랑이며 상징이었습니다.
비록 당사와의 전속 계약은 종료되나, 보아가 앞으로 보여줄 새로운 활동과 도전 속에서 자신의 역량을 마음껏 발휘하며 '아시아의 별'로서 더욱 빛나는 행보를 이어 가길 응원하겠습니다.
새롭게 펼쳐질 보아의 앞날에 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.
아티스트가 아닌 권보아의 미래도 응원하며 진심으로 행복하길 바랍니다.
감사합니다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com