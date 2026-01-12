알디원 리오·준서·씬롱, 재데뷔 소감…"다시 한 번 도전, 값진 순간"

최종수정 2026-01-12 17:26

알디원 리오·준서·씬롱, 재데뷔 소감…"다시 한 번 도전, 값진 순간"
12일 서울 한남동 블루스퀘어에서 보이 그룹 '알파드라이브원' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 알파드라이브원. 한남동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.12/

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹
알파드라이브원 리오, 준서, 씬롱이 재데뷔한 점을 언급했다.

알파드라이브원 리오, 준서, 씬롱은 12일 서울 용산 블루스퀘어에서 미니 1집 '유포리아(EUPHORIA)' 쇼케이스를 열고 "터닝포인트"라며 "다시 한 번 도전한 게 값진 순간"이라고 했다.

알파드라이브원은 지난해 9월 종영한 Mnet 서바이벌 '보이즈2플래닛'으로 탄생한 팀으로, 리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현 8인으로 구성됐다.

특히 리오, 준서, 씬롱은 재데뷔라 눈길을 끈다. 리오는 "저한테 새로운 시작인 만큼, 간절한 마음으로 준비했다. 일곱 명의 형제들이 생긴 기분이라 행복도 일곱 배, 여덟 배다. 원했던 데뷔라 소중하다. 팀원들이 생긴 게 터닝포인트인 것 같다"고 했고, 준서는 "다시 한 번 도전한다는 게 값진 순간이다. 전에 했던 활동들이 정말 저에게 많은 도움을 줘서, 열심히 할 수 있는 원동력이 되는 것 같다. 새로 경험하는 것도 정말 많은데, 멤버들과 같이 해서 소중하다"고 고백했다.

씬롱은 "그동안 저에게 정말 소중한 시간이었고, 많은 것을 배웠다. 알파드라이브원 멤버들과 함께 멋있는 모습으로 보여드리겠다"고 포부를 전했다.

알파드라이브원의 미니 1집 '유포리아'는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

